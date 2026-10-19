Uçmasıyla gündem olan Tesla Roadster hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia var. Sizler için bu iddiaları derledik.

Tesla, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır beklenen yeni Roadster otomobilini resmen tanıtmıştı. Daha önce gördüğünüz tüm lansmanlardan farklı olan bu etkinlikte aracın kelimenin tam anlamıyla uçtuğu görülmüştü. Soğuk hava iticileri sayesinde havaya kalkabiliyor, havada manevralar yapabiliyor ve yere yumuşak iniş gerçekleştirebiliyordu. Aynı zamanda 0’dan 100 km/sa hıza 0,81 saniyede çıkabildiği belirtilmişti.

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Tabii ki bu etkinliğin ardından yeni Roadster tüm dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok insan, görüntülerin gerçek olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bazıları ise bu otomobilin hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyeceğini aktardı. Bazıları da böyle bir teknolojinin gerçekliğine inanmadıklarını ifade etti. Biz de bu içeriğimizde Roadster ile ilgili çıkan iddiaları derliyoruz.

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Videolar gerçek mi iddiası

Bu iddia belki de en saçma olanı diyebiliriz. Öyle ki Roadster ile ilgili gördüğünüz videoların tamamı gerçek. Herhangi biir üretken yapay zekâ kullanımı mümkün değil. Tesla, ABD’nin Teksas eyaletinde canlı olarak gerçekleştirdiği bir etkinlikle bu gösterileri sergiledi.

Aracın gördüğünüz tüm uçuşları etkinlik sırasında canlı olarak yapıldı. Etkinlikte çok sayıda gerçek seyirci de vardı. Bunlar arasında basın mensupları ve teknoloji meraklıları da bulunuyordu. Yani insanlar gerçekten canlı gözleriyle lansmanı izledi. Ayrıca çok sayıda izleyicilerin telefonları tarafından çekilmiş videolar da yayımlandı. Bu videoları da içeriğimize ekledik.

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Zaten Elon Musk da gösterinin çok şaşırtıcı olacağını bildiğinden dolayı insanların yapay zekâ sanmaması için canlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve canlı bir seyirci kitlesine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Nasıl uçabildiğine dair iddialar

Otomobilin nasıl uçabildiğini anlamayanlar da olmuş. Örneğin yukarıda gördüğünüz bir gönderide kullanıcı “İnsanların ağırlık konusunda hiç mi algısı yok? 2.000-3.000 kilo ağırlığı hava iticilerle havada uçurmazsın. O, helyum dolu bir balonun araba kılığına girmiş hâli.” ifadelerini kullanarak Tesla demosunu yalanlıyor.

Ancak bu da gerçek değil. Bizim de aşağıdaki içeriğimizde açıkladığımız üzere Tesla, SpaceX ile iş birliğine giderek roketlerde kullandığı bir teknolojiyi Roadster’a entegre etmiş. Araçta, 600 litrelik yüksek basınçlı hava tankları bulunuyor. Bu hava tankları da soğuk hava iticileri yoluyla araçta bulunan 10 adet nozula iletiliyor ve dışarıya çıkıyor. Böylece ani basınçlı hava yoluyla kısa mesafeli havaya kalkma, havada ani manevralar yapma ve yere yumuşak iniş yapma mümkün hâle geliyor. Tesla da etkinlik sırasında bu hava tankını detaylıca göstermişti.

En düşündüren iddia: Gerçekten piyasaya sürülecek mi?

Gelelim bu iddialar arasında en dikkat çeken. Yukarıda eklediğimiz gönderideki kullanıcı başta olmak üzere birçok insan, bilim kurgu filmlerini aratmayan bu otomobilin hiçbir zaman gerçekten geniş çapta üretilen bir otomobil olmayacağını düşünüyor. Bu konuda bir haklılık payları da olabilir.

Kullanıcı, “Havalı bir numara. Harika bir abartılı pazarlama. Şimdi herkesin nefret ettiği o adam olma zamanı - Bu bir dolandırıcılık ve bu asla gönderilmeyecek. Dış kompresör ve soğutma sistemi, tankı bir kez doldurmak için, muhtemelen arabadan daha pahalıya mal olur. Arabaya sığacak bir çok aşamalı kompresör ve ısı değiştirici kurulumu, tek bir şarj için sürekli çalışmayla birkaç gün ila bir haftanın büyük bir kısmını alır.” gibi ifadeler kullanarak teknolojinin zorluğunu dile getirdi.

Bu yüzden de lansmanın sadece hayranları ve hisse senetlerini pompalamak için havalı bir pazarlama yöntemi olduğunu öne sürdü. Yani anlayacağınız Tesla’yı dolandırıcılıkla suçladı. Hatta aracın hafif olmasını sağlamak için gösterideki prototipte tam bir batarya olmadığını bile düşündüğünü ifade etti.

Bu iddiayı yalanlama veya doğrulama gibi bir şansımız yok. Roadster modelinin 3 versiyondan oluşacağını belirtelim. Performance ve Thrust modelleri normal bir otomobil gibi olacak ve bu uçma özelliğine sahip olmayacak. Onların piyasaya kesin sürüleceğini söyleyebiliriz.

Rocket modeliyle ilgili ise firma, 2028 yılını işaret ediyor. Otomobilin sadece özel davetiye ile satın alınabileceğini de eklemişti. İnanılmaz yüksek bir fiyatının olacağını da tahmin edebiliriz. Musk’ın bu versiyonu gerçekten çıkarıp çıkarmayacağını bilmiyoruz ancak yıllar önce araca soğuk hava iticileri ekleyeceğini söylemişti ve bunu gerçekten yaptı. Bu yüzden gerçekten gelme ihtimali de az değil. En muhtemel senaryolardan biri piyasaya sürülmesi ancak seri üretim bir model olmaması. Dünyada çok az sayıda insanda sınırlı sayıda bulunan çok pahalı bir araç olması muhtemel. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.