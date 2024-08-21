Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi, ABD'de kaza yaptı. Kazanın ardından aracın bataryaları alev aldı, yangın nedeniyle yollar saatlerce kapalı kaldı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden olan Tesla, 2017 yılında Semi ismini verdiği elektrikli kamyonunu duyurmuştu. Markanın diğer araçları gibi kendine has bir tasarımla gelen ve sektördeki tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olan bu kamyonun teslimatları, 2022’de resmen başlamıştı.

Şimdi ise Tesla Semi’nin bir kazaya karıştığı haberi geldi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinden gelen bilgilere göre dorsesi olmayan bir Semi, ağaçlara çarptı.

Alev alan Tesla Semi nedeniyle yol 16 saat boyunca kapalı kaldı

Ağaçlara çarpan aracın, kısa süre sonra alev aldığı bildirildi. Yaşanan bu kaza, o yolun gerçekten çok uzun bir süre olan yaklaşık 16 saat boyunca kapalı kalmasına neden oldu. Bunun nedeni ise Semi’deki yangını kontrol altına alma çabalarıydı.

İtfaiyeciler, binlerce litre su kullanarak Semi’nin lityum iyon bataryasını soğutmaya ve yangını söndürmeye çalıştılar. Saatler sonra bataryalar güvenli derecelere getirildi ve en sonunda araç, Tesla’nın Nevada’da bulunan Gigafactory'sine taşındı.

Kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazanın nedeni hakkında bir bilgi bulunmuyor. Sürücünün uyuyakalmış olma ihtimali olabilirmiş ancak araştırmalar sonuçlanmadan kesin bir şey demek mümkün değil. Dorse taşımadığını tekrar belirtelim. Yani sadece Semi kazaya karıştı ve kendi bataryaları yandı. Arkasında daha fazla yanıcı bir şeyin olmaması daha kötü sonuçları engellemiş.

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İlk kez bu kadar büyük bir Tesla aracının bataryasının yandığını görmüyoruz. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Örneğin 2022’de şirketin dev enerji depolama alanında büyük bir yakın çıkmıştı. Buna ek olarak birçok kez Tesla otomobillerin bataryalarının yandığını görmüştük.