Yerli Otomobil'le İlgili İddiaların Asılsız Olduğu Anlaşıldı

"teyit.org", kısa bir süre önce tanıtılan yerli otomobille ilgili dikkat çeken bazı iddiaları araştırdı. Özellikle de yerli otomobilin fiyatı ve tasarımıyla ilgili iddiaları araştıran teyit.org, sosyal medyada gördüğümüz her paylaşıma inanmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin uzun zamandır düşlediği bir hayal, 2019 yılı itibarıyla gerçek oldu. Yetkililerin yıllarca yaptığı çağrılar ve girişimler, nihayet meyvesini verdi ve Türkiye, ilk yerli otomobiline nihayet kavuştu. Aslına bakacak olursak yerli otomobil, 2022 gibi yollarda olacak ancak yapılan ön tanıtım ve aracın resmen gün yüzüne çıkması, tüm Türkiye'ye büyük bir heyecan yaşattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin liderliğinde ve alanında güçlü şirketler tarafından kurulan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobil, bugüne dek pek çok kez haberlerimize konu oldu. Bugüne dek sizlerle; yerli otomobilin sahip olduğu özellikleri ve geride bıraktığımız yıllarda neler yaşandığı gibi pek çok şeyi paylaştık. Şimdi de yerli otomobille ilgili olarak ortaya atılan bazı asılsız iddiaları konuşacağız.

Türkiye'de "teyit.org" isimlendilen popüler bir platform var. Bu platformun görevi, özellikle de sosyal medya üzerinde paylaşılan iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmak. Platform, bugüne dek pek çok konuda çalışma yürüttü ve gerçek olduğunu düşündüğümüz kimi durumların, asılsız olduğunu ortaya koydu. Şimdiyse teyit.org, yerli otomobille ilgili sosyal medyada yer alan çok önemli iki iddiayı araştırdı. Dilerseniz hemen bu iki iddianın ne olduğuna bakalım.

İddia: Yerli otomobilin fiyatı 200 bin TL olacak

Yerli otomobilin tanıtılmasıyla eş zamanlı olarak sosyal medya kanallarından pek çok bilgi paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımların en çok önemseneni, yerli otomobilin fiyatı ile ilgiliydi. Çünkü vatandaşlar, günümüz teknolojileriyle bezenmiş olan bu araca sahip olmak istiyorlardı. Ancak yetkililer şu an için herhangi bir fiyat açıklamasında bulunmadılar.

Yukarıda görmekte olduğunuz Instagram paylaşımı, yerli otomobilin 200 bin TL karşılığında satılacağını iddia ediyor. Üstelik yukarıdakine benzer onlarca paylaşım, şu an için tüm sosyal medya platformlarında dönüyor. Ancak ne yazık ki "200 bin TL" iddiası, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Aslına bakacak olursak kullanılan görsel bile TOGG'un yerli otomobiline ait değil.

Instagram paylaşımında yer alan otomobil, "Gen Otomobil" isimli bir şirket tarafından geliştirilmiş olan prototipin ta kendisi. Ancak Türkiye'nin diğer yerli otomobil girişimlerinde olduğu gibi Gen Otomobil'in prototip olarak ürettiği bu araç da seri üretime geçmedi. Ayrıca 200 bin TL ifadesi ne TOGG'u ne de Gen Otomobil'in fiyatını yansıtmıyor. Çünkü Gen Otomobil tarafından geliştirilen prototip de bugüne dek fiyatlandırılmadı.

İddia: TOGG'un ürettiği yerli otomobilin tasarımı çalıntı

TOGG, yerli otomobilin tasarlanma işlemini Pininfarina isimli bir firma ile birlikte yürüttü. Aracın tanıtılmasıyla birlikte de yerli otomobilin prototipine ait tasarımın, aslında çalıntı olduğu ve orijinal aracın 2018 yılında Hong Kong’da tanıtılan bir konsept araç olduğu iddia edildi. Bu iddia, tam olarak asılsız değil ancak gerçeği de yansıtmıyor. teyit.org, bu iddiayı "karma" olarak nitelendiriyor.

Şöyle ki; yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz her iki tasarım da Pininfarina'ya ait. Hatta prototipin üreticisi de doğrudan Pininfarina ve bu konsept araç, "HK K350" olarak isimlendiriyor. Uzmanlar, neticede her iki aracın da aynı yaklaşımdan çıktığını ve benzerliklerin olmasının normal olduğunu söylüyorlar. Ayrıca TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, araçların fotoğrafları aynı olsa bile yan yana koyulduğu zaman ortaya çok ciddi farkların çıktığını söylüyor.

teyit.org'un yaptığı araştırmalar, yerli otomobille ilgili fiyat iddialarının tam anlamıyla yanlış olduğunu, tasarım iddialarının ise yanlış olmadığını ancak gerçeği de yansıtmadığını ortaya koyuyor.