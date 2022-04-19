Marvel Sinematik Evreni'nin kötü karakteri Thanos'u canlandıran Josh Brolin, Marvel'a önemli bir not bıraktı. Brolin, yaptığı açıklamasında Thanos olarak geri dönebileceğini paylaştı.

Marvel Sinematik Evreni günümüzde özellikle Doctor Strange özelinde devam ediyorken, evrenin yeniden genişlemesi için de Eternals ile temeller atılmıştı. Fakat bu, Marvel’ın gelecekte henüz yeni sonlanan Yenilmezler serisini yok sayacağı anlamına gelmiyordu. İşte bugün, bu konuda Marvel’a bir seçenek sunacak önemli bir açıklama geldi.

Yenilmezler serisinin kötü karakteri Thanos’u canlandıran Josh Brolin, SiriusXM’de Jess Cagle Show’da yaptığı açıklamada Marvel’a bir mesaj verdi. Brolin, Marvel Sinematik Evreni’ne ‘eğer isterlerse’ yeniden Thanos olarak dönmeyi kabul edeceğini ifade etti. Brolin’in akıllarda hemen yeni teoriler başlatan açıklaması şu şekildeydi:

"Geri dönmemi isterlerse dönerim"

“Nereye doğru gittiklerini bilmiyorum. Benim ilgim olmadığından değil. Endişelendikleri kendi yörüngeleri var ve Thanos olarak geri dönmemi isterlerse dönerim ama ne düşündüklerini bilmiyorum.”

Günümüzde Marvel’ın Thanos’u geri getirip getirmeyeceğine ilişkin somut bir teori ya da plan bulunmuyor. Marvel, şu anda Kang the Conqueror’ı MCU’ya dahil etmeye doğru ilerlerken, Thanos’a dair akla gelebilecek tek şey flashbackler gibi duruyor. Şu anki duruma bakıldığında Thanos’un geri dönüşünün biraz zor olduğu söylense de, MCU’nun 4. Evre’sinde Thanos’un birçok varyasyonunu olabileceği gerçeğini de unutmamak gerekiyor.