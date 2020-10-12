The Hacksmith YouTube Kanalı, 'Gerçek' Bir Işın Kılıcı Yaptı

Daha önce de haberlerimize konuk ettiğimiz, filmlerdeki ikonik silahları gerçeğe dönüştüren The Hacksmith kanalı, ışın kılıcı olayına yeniden el attı. The Hacksmith, bu sefer 'gerçek' bir ışın kılıcı yapmak için yola çıktı.

YouTube'da farklı farklı alanlarda içerik üretimi yapan birçok YouTuber bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de James Hobson'ın The Hacksmith kanalı. Ekip, daha önce Captain America'nın kalkanının, Thor'un çekicinin, X-Men'in pençelerinin ve Predator filmlerindeki termal görüntüleme kasklarının replikalarını yapmıştı.

Tabii yaptıkları işler sadece bunlardan da ibaret değil. Yaptıkları işler, çok çok uzaktaki bir galaksiye kadar da uzanıyor. Hobson, daha önce 'protosaber' ve Kylo-Ren'in üç çatallı ışın kılıcını da gerçeğe dönüştürmeyi başarmıştı.

The Hacksmith'ten 'gerçek' ışın kılıcı

Hobson'ın Star Wars evrenine dair yaptığı bu işler, teknik olarak ışın kılıcı değildi ve metal borulardan yapılmıştı. 'Gerçek' bir ışın kılıcı, kabzasından dışarı çıkar ve kullanılmayacağı zamanlarda tekrar kabzasına geri döner.

The Hacksmith, YouTube'daki 'Make It Real' serisinde bu sorunu kökünden çözmeye karar verdi. Sonuç olarak ise dünyanın ilk geri çekilebilir, plazma temelli ışın kılıcı oluşturdu. Ancak Star Wars hayranları hemen heyecanlanmasın çünkü filmlerde gördüğümüz ışın kılıcından halen çok uzaktayız.

Hobson da "Tüm yeni ekipmanlarımıza ve yeteneklerimize rağmen hâlâ termodinamik kanunlarına bağlıyız" diyor. Yani bu yeni model de teknik olarak bir protosaber ve kabzadan ayrı bir kaynaktan gücünü alıyor. Çeliği dahi kesebilen bu ışın kılıcının sıcaklığı ise 2200 dereceye kadar ulaşıyor.

Hobson, ayrıca bu ışın kılıcının renk tonlarını da değiştirebiliyor. Bunun için de tuz, kalsiyum klorür ve borik asit kullanıyor. Peki, siz bu ışın kılıcını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.