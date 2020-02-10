Jackie Chan, Corona Virüsüne Panzehir Bulana Ödül Verecek

Corona virüsü nedeniyle yaşanan can kaybı gitgide artıyor ve virüs için herhangi bir çözüm yolu bulunamadı. Ünlü oyuncu Jackie Chan, Corona virüsüne karşı panzehir geliştiren kişi ya da kurumlara ödül vereceğini açıkladı.

Aksiyon filmlerinin popüler oyuncusu Jackie Chan, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon yuan (yaklaşık 855 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.

Chan yaptığı açıklamada, "Hangi kişi ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Chan'in bu açıklaması dünyanın dört bir yanından takdir görürken, ünlü oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur" dedi. Jackie Chan'ın son filmi Vanguard, Corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında sinemaların kapatılması nedeniyle gösterime girememişti.

Yapılan son açıklamalara göre Corona virüs salgınından dolayı yaşamını yitiren insanların sayısı 813'e ulaştı. Diğer yandan vaka sayısı 34 bini geçti. Corona virüsü nedeniyle yaşanan can kaybı, SARS nedeniyle ölenlerin sayısını geçmiş durumda. İstatistikler yeni Corona virüsünün SARS'tan daha çok can aldığını ancak SARS salgınında ölüm oranının yüzde 10, Mers salgınında yüzde 35, yeni Corona virüste ise yüzde 2 olduğunu gösteriyor.