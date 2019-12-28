Disney'in yapımını üstlendiği ve Disney+ platformunda yayınlanan The Mandalorian dizisi, hem Star Wars hayranları hem de Star Wars evrenine yabancı kitle tarafından çok sevildi. Dizinin ilk sezonu yeni bitti sayılır, ancak hayranlar şimdiden yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda meraklı.

İkinci üçlü film serisinden sonra birçok dizi, çizgi roman, oyun ve ara film ile hayranlarını kendi evreni hakkında içeriğe boğan Star Wars, geçtiğimiz kasım ayında yeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkmış; 'Baby Yoda'nın da desteği ile hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Disney+ platformunda yayınlanan ve film serisinin 6. bölümünün sonrasında geçen The Mandalorian, kasım ve aralık ayları boyunca 8 adet bölüm çıkararak ilk sezonunu tamamladı. Bu da dizinin takipçilerinin akıllarında birkaç sorunun oluşmasına neden oldu. Yeni sezon ne zaman çıkacak? Çekimlerine başlandı mı?

Yeni sezonun çıkış zamanı onaylandı

Dizinin ilk sezonunun son bölümünde ikinci bir sezon olacağı zaten belli edilmişti. Zaten bu kadar beğenilen, iyi yorumlar yapılan bir dizinin ikinci sezonunun çıkmaması da beklenebilir bir durum değildi. Dizinin yapımcı ve yönetmeni Jon Favreau paylaştığı bir tweet'te The Mandalorian'nın 2020 yılının son çeyreğinde ikinci sezonla dönüş yapacağını onayladı.

Şüphesiz ki birçok insan yeni sezon için çok heyecanlı ve sezonun çıkışını iple çekiyor. Ama Disney'in diziye önceden yaptığı kadar harcama yapıp yapmayacağı konusunda endişeler de yok değil. Bunun nedeni, dizinin ilk sezonuna bir dizi için çok yüksek sayılabilecek miktarda harcama yapıldı. Merak ediyorsanız tam rakamlardan bahsedelim; The Mandalorian'ın ilk sezonu Disney'e 120 milyon dolarlık bir harcamaya mal oldu. Bu da bölüm başına 15 milyon dolar demek. Bu maliyet bilgilerinden sonra, bizce hayranların bu düşüncelere sahip olması çok normal.

Dizinin maliyeti çoğu dizi ve film yapımının maliyetinden fazla. Ama bu maliyet izleyiciye mükemmel bir dizi sunulmasını sağlamış mı diye sorarsanız hayranların cevabı olumlu yönde olacaktır. Güçlü efektleri ile The Mandalorian gerçekten de yüksek nitelikli bir prodüksüyona sahip. Ayrıca ikinci sezon için çekimlere başlandı. 2020 yılının son çeyreğinde çıkacağı söylenen dizinin tam çıkış tarihi hala bilinmiyor. Ancak tahminlerimizce yine izleyiciyi kendine kitleme ihtimali yüksek.