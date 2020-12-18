Gözünüzü Ovarken İki Kez Düşünmenize Neden Olacak Video

Dr. Avraham Z. Cooper tarafından paylaşılan bir video, gözünüzü ovalarken görme organınıza ne denli büyük bir baskı uyguladığınızı açık bir şekilde gösteriyor.

Gözünüzü ovuşturduğunuzda görme organınıza nasıl bir baskı yaptığınızı hiç düşündünüz mü? Ohio Eyalet Üniversitesi’nde akciğer ve yoğun bakım hekimi olarak görev alan Dr. Avraham Z. Cooper, Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu video ile bu sorunun yanıtını vermiş oldu.

Vücudumuzun herhangi bir yerini ovaladığımızda ilgili bölgede kan basıncının artması doğaldır. Ancak konu son derece kritik bir göreve sahip olan gözler olduğunda bu konu daha da önemli hale geliyor. Hatta gözleri çok fazla ovuşturmak, korneanın incelerek sivrileşmesine ve keratokonus rahatsızlığının ortaya çıkmasına dahi neden oluyor.

Dr. Cooper, videonun açıklamasına “Gözlerinizi ovaladığınızda bu olur” yazdı ve hemen altında da bir daha gözlerini asla ovuşturmayacağını belirtti. Videonun altına gelen yorumlarda ise Twitter kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları videoya rağmen göz ovuşturmanın keyif verici olduğunu ifade ederken bazı kullanıcılar ise gerçekten de bir daha gözlerini ovuşturmayacağını ifade etti.

Gözlerinizi ovuştururken iki kere düşünmenize neden olacak video:

Videoyu göremeyen okuyucularımız buraya tıklayarak izleyebilirler.