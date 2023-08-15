Televizyon dünyasının en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olarak kabul edilen The Office, final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala sayısız hayrana sahip bir yapım. Geçen yıllar içinde The Office oyuncularına neler oldu merak ediyorsanız gelin bir de şimdiki hallerine bakalım.

Yabancı komedi dizisi denilince yaşınız kaç olursa olsun eminiz aklınıza gelen ilk yapımlardan bir tanesi The Office olacaktır. Aynı isimli İngiliz komedi dizisinin ABD uyarlaması olan The Office, macerasına 2005 yılında başladı ve 201 bölüm sürdü. 2013 yılında final bölümünü yayınlamasına rağmen bugün hala dünya çapında sayısız hayrana sahip efsane bir komedi dizisidir.

Adından da anlaşılacağı üzere The Office dizisinde birbirinden ilginç karakterlerin, aynı ofis içerisinde yaşadıkları en az kendileri kadar ilginç ve komik olayları izledik. Hareketli kamera ile sahte belgesel tekniği kullanılarak çekilmiş olması bu yapımı daha da benzersiz hale getirdi çünkü oyuncuların en başarılı performansını görme şansı yakaladık. Bugün bu oyuncular ne durumda merak ediyorsanız işte size The Office oyuncularının şimdiki halleri.

Önce kısaca The Office dizisini hatırlayalım:

Yıl: 2005 - 2013

Tür: Komedi

IMDb: 9.0

Ricky Gervais'in yazdığı ve başrolünde yer aldığı İngiliz yapımı aynı isimli komedi dizisinin ABD uyarlaması olan The Office, uzun yıllar NBC kanalında yayınlandı. Dizide, Dunder Mifflin isimli bir şirketin Scranton şubesinde çalışan sıra dışı karakterlerin yaşadıkları birbirinden komik olayları izliyoruz. The Office yayınlandığı dönemde sayısız ödüle layık görüldü.

The Office dizisinin sevilen oyuncularının şimdiki halleri:

Michael Scott - Steve Carell

Pam Beesly - Jenna Fischer

Jim Halpert - John Krasinski

Dwight Schrute - Rainn Wilson

Stanley Hudson - Leslie David Baker

Kevin Malone - Brian Baumgartner

Angela Martin - Angela Kinsey

Phyllis Vance - Phyllis Smith

Andy Bernard - Ed Helms

Meredith Palmer - Kate Flannery

Erin Hannon - Ellie Kemper

Kelly Kapoor - Mindy Kaling

Ryan Howard - B. J. Novak

Michael Scott - Steve Carell

The Office dizisinde, şirketin müdürü olarak görev yapan Michael Scott karakteri sevilen oyuncu Steve Carell tarafından canlandırıldı. Carell bu performansı ile Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Daha sonra kendisini daha pek çok farklı dizide ve filmde izleme şansı bulduğumuz oyuncu, kariyerine son hız devam ediyor.

Pam Beesly - Jenna Fischer

Dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Pam Beesly, Jenna Fischer tarafından başarılı bir şekilde canlandırıldı. The Office finali sonrası podcast yapmaya ve kitap yazmaya başlayan Jenna Fischer, pek çok dizi ve filmde de yer aldı.

Jim Halpert - John Krasinski

Pam ile yaptığı sonu gelmez flörtleriyle hepimizi gönlünü kazanan Jim Halpert karakteri, John Krasinski’nin benzersiz oyunculuğu ile hayat buldu. Kendisini daha sonra pek çok farklı dizide, filmde ve seslendirme projesinde görme şansımız oldu.

Dwight Schrute - Rainn Wilson

Ofisin en garip ama en sevdiğimiz karakterlerinden bir tanesi olan Dwight Schrute, usta oyuncu Rainn Wilson tarafından canlandırıldı. Tiyatro eğitimi almış olan Rainn Wilson, sonraki yıllarda pek çok dizi, film ve seslendirme projesinde yeniden karşımıza çıktı.

Stanley Hudson - Leslie David Baker

The Office dizisinde en çok kahkaha attığımız karakterlerden olan Stanley Hudson, usta oyuncu Leslie David Baker tarafından canlandırıldı. Sonraki yıllarda kendisini pek çok yapımda gördük ama daha da önemlisi kendisini pek çok yapımda duyduk, çünkü son derece başarılı bir seslendirme sanatçısıdır.

Kevin Malone - Brian Baumgartner

Dizinin en yanakları sıkılası karakterlerinden olan Kevin Malone, başarılı oyuncu Brian Baumgartner tarafından canlandırıldı. Kendisi sinema ve televizyon dünyası için yaptığı projelerin yanı sıra sayısız ödüle layık görüldüğü tiyatro oyunlarıyla da bilinir.

Angela Martin - Angela Kinsey

Dizinin burnu havada karakterlerinden olan Angela Martin, usta oyuncu Angela Kinsey ile başarılı bir şekilde hayat buldu. Kitap yazan ve podcast de yapan Angela Kinsey, özellikle televizyon dünyasında başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Phyllis Vance - Phyllis Smith

Ofisin sessiz ama arkadaş canlısı karakteri Phyllis Vance, usta oyuncu Phyllis Smith’in performansı ile hayat buldu. 1980’li yıllarda başladığı oyunculuk hayatında pek çok dizi, film ve seslendirme projesinde yer alan Smith, kariyerine devam ediyor.

Andy Bernard - Ed Helms

Ofise sonradan gelen ama geldiği gibi de gönlümüzü kazanan Andy Bernard karakteri, sevilen oyuncu Ed Helms tarafından canlandırıldı. Daha sonra sayısız projede kendisini izleme fırsatı yakalasak bile üç filmlik Felekten Bir Gece serisi, oyuncuyu en çok sevdiğimiz yapım oldu.

Meredith Palmer - Kate Flannery

The Office dizisinin en kendine has karakterlerinden bir tanesi olan Meredith Palmer, usta oyuncu Kate Flannery tarafından başarılı bir şekilde canlandırıldı. Dizi final yaptıktan sonra da kendisini pek çok önemli yapımda görme şansımız oldu.

Erin Hannon - Ellie Kemper

Diziye sonradan dahil olan ama hemen sevdiğimiz Erin Hannon karakteri, o dönem genç bir oyuncu olan Ellie Kemper tarafından canlandırıldı. Sonraki yıllarda pek çok yapımda yer alsa bile daha sonra filmi de yapılan Netflix dizisi Unbreakable Kimmy Schmidt'te zirveyi gördü diyebiliriz.

Kelly Kapoor - Mindy Kaling

Dizide en keyifle izlediğimiz karakterlerden olan Kelly Kapoor, başarılı oyuncu Mindy Kaling tarafından canlandırıldı. Aynı zamanda The Office dizisinin yazarlarından bir tanesi de olan Mindy Kaling, aktif olarak yazarlık ve oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Ryan Howard - B. J. Novak

Diziye tek bölüm için dahil olan ama sevilince sürekli gördüğümüz Ryan Howard karakteri, B. J. Novak tarafından başarılı bir şekilde canlandırıldı. B. J. Novak aynı zamanda dizinin yönetmen, yazar ve yapımcılarından biridir. Kendisini sonraki yıllarda Soysuzlar Çetesi filminde de izleme şansı yakaladık.

Yıllar geçse de eskimeyecek bir komedi efsanesi olan The Office dizisi oyuncularının şimdiki hallerini paylaştık ve kısaca diziden sonra neler yaptıklarından bahsettik. Sormadan geçmeyelim, sizin favori The Office oyuncunuz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.