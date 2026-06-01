2025’te çıkan Minecraft filminin devamı olacak yeni filmin ismi ve detayları açıklandı.

2025 yılında vizyona giren ve efsane oyun Minecraft’tan esinlenen film, dünya çapında büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Öyle ki toplamda 960 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek en çok izlenen filmlerden biri olmuştu.

Şimdi ise ilk filmi sevenleri heyecanlandıracak bir haber geldi. Minecraft filminin devam filmi duyuruldu, ismi ve detayları açıklandı. Gelin yeni Minecraft filmi hakkındaki tüm detaylara bakalım.

A Minecraft Movie Squared ismiyle gelecek

Yapılan açıklamalara göre Minecraft’ın devam filmi “A Minecraft Movie Squared” ismiyle vizyona girecek. Filmde ünlü aktris Kirsten Dunst’ın Alex karakteriyle karşımıza çıktığını göreceğiz. Alex, oyundaki kadın karakter olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Nitwit’i seslendiren Matt Berry’nin ikinci filmde daha büyük bir role sahip olacağı da aktarılmış.

A Minecraft Movie Squared filmi için paylaşılan videoyu yukarıdan görebilirsiniz. Daha önce yapılan açıklamalarda devam filminin 23 Temmuz 2027 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği duyurulmuştu.