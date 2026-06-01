Haziran 2026'da Vizyona Girecek Filmler: Şölen Var!

Haziran ayı sinemaseverleri mutlu edecek. İşte Haziran 2026'da Türkiye'de vizyona girecek filmler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle korku filmlerinin şov yaptığı mayıs ayı geride kalırken sinemaseverler gözünü hazirana çevirmiş durumda. Neyse ki Haziran 2026 da filmler konusunda dolu dolu geçecek bir ay olacak. Bu ay boyunca çok sayıda merak edilen filmin vizyona girdiğini göreceğiz.

Sizin için haziran boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Steven Spielberg'ün yeni uzaylı filmi Disclosure Day'den ikonik Korkunç Bir Film serisinin yeni filmine ve Oyuncak Hikâyesi 5'e kadar birçok yapım sinemalarda sizi bekliyor olacak.

5 Haziran 2026'da vizyona girecek filmler

  • Korkunç Bir Film
  • Miss Moxy
  • Aynalar No. 3

12 Haziran 2026'da vizyona girecek filmler

  • Disclosure Day
  • Tulpa: Ruhun Laneti
  • The Magic Faraway Tree
  • Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer
  • Derin Kabus
  • Huo zhe yan, The Furious
  • Külkedisi: Üç Dilek

19 Haziran 2026'da vizyona girecek filmler

  • Oyuncak Hikâyesi 5
  • Normal
  • The Death of Robin Hood
  • Cinhar
  • Ick
  • Dakhul

26 Haziran 2026'da vizyona girecek filmler

  • Supergirl
  • 7 Dogs
  • Dikkat: Kıyamet
  • Serseri
  • Ölünün Laneti

