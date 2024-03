Spider-Verse animasyonlarıyla aynı evrende geçen kısa film The Spider Within: A Spider-Verse Story'den teaser paylaşıldı. Miles Morales'in yaşadığı panik atağa odaklanacak yapım, yarın YouTube üzerinden bedavaya yayımlanacak.

İlk olarak 2018’de çıkışını yapan animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse, hem çığır açıcı animasyonları hem de farklı evrenlerden Örümcek Adamları bir araya getirmesiyle dünya çapında büyük başarı yakalmıştı. İkinci filmi olan Across the Spider-Verse ise geçen yıl çıkmış ve gişede yüz milyonlar kazanmıştı.

Miles Morales’in hikâyesini sonlandırması beklenen “Beyond the Spider-Verse” isimli üçüncü film için bekleyiş sürüyordu. Sony ise bu bekleyiş sırasında hayranları sevindirecek “The Spider Within: A Spider-Verse Story” isimli bir kısa filmin geleceğini açıklamıştı. Bugün korku türünde olacak yapımdan kısa fragman paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler.

The Spider Within: A Spider-Verse Story tanıtım fragmanı

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın.

The Spider Within: A Spider-Verse Story ne anlatacak?

Yine bir animasyon olacak The Spider Within: A Spider-Verse Story, korku elementleri taşıyan bir kısa film olarak karşımıza çıkacak. Yine Spider-Verse evreninde geçecek ve Miles Morales’i içerecek. Yapımda Miles, hem Örümcek Adam olup hem de bir arkadaş ve öğrenci olarak sorumluluklarını dengelemeye çalışıyor. Ancak zorlu bir günün ardından onu kaygılarıyla yüzleşmeye zorlayan bir panik atak geçiriyor.

Kısa videodan Miles’ın alışık olduğumuz eğlenceli yapısından sıyrılan gerici bir filmle karşılaşacağımızı görebiliyoruz. Filmin mental problemlere odaklanarak gençlere önemli mesajlar vermek istediği ifade ediliyor.

The Spider Within: A Spider-Verse Story, yarın YouTube’dan yayımlanacak

Sony, sevindirici bir haber daha verdi. Açıklamaya göre 7 dakika süreye sahip olan kısa film, YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde yarın (27 Mart) TSİ 16.00’da yayımlanacak. Filmin Jarelle Dampier tarafından yönetildiğini ve Khalia Amazan tarafından yazıldığını belirtelim. Uzun metraj Spider-Verse filmlerinden tanıdığımız Shameik Moore ve Brian Tyree Henry de sesleriyle Miles Morales ve Jeff Morales karakterlerine geri dönüyor.

The Spider Within: A Spider-Verse Story'i çıktığında aşağıdan izleyebilirsiniz: