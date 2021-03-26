Yönetmen koltuğunda James Gunn'ın yer aldığı ve Ağustos ayında beyaz perdede izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni Suicide Squad filminden uzun bir bekleyişin ardından yeni bir fragman geldi.

DC hayranlarının büyük bir merakla bekledikleri ancak görünüşe bakılırsa hayal kırıklığıyla sonuçlanacak The Suicide Squad, yepyeni bir fragmanla izleyicilerinin karşısına çıktı. The Suicide Squad'dan daha önce geçtiğimiz sene Ağustos ayında kısa bir tanıtım videosu gelmiş ve filmde yer alacak tüm karakterlere göz atma imkanı elde etmiştik. Yeni fragman ise meraklılarını filmde nelerin beklediğine hazırlıyor.

Yayınlanan ilk tanıtım videosu sonrası DC hayranlarını ikiye bölen The Suicide Squad, kimilerine göre 'çok başarılı' bulunurken, kimi izleyiciler ise özellikle kadro konusunda bazı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti. Filmde Bloodsport rolünde Idris Elba, Harley Quinn rolünde Margot Robbie ve Peacemaker rolünde ise John Cena yer alacak ve bu saydıklarımız dışında yaklaşık 20 karakter daha göreceğiz ancak özellikle Joker'e dair bir iz olmaması hayranları memnun etmemiş gibi görünüyor.

Film 6 Ağustos tarihinde vizyona girecek:

The Suicide Squad'ın çekimleri tamamlanalı epey bir zaman oldu ve vizyon tarihi olarak ise karşımıza uzun zaman önce açıklanan 6 Ağustos tarihi çıkıyor. Yani bu noktada herhangi bir erteleme şu an için görünmüyor. Aynı zamanda film HBO Max üzerinden de izlenebilecek. Ülkemizde ise henüz sinemaların durumu belirsiz olduğu için bir vizyon tarihi vermek çok da mümkün görünmüyor.

Daha önce Marvel Sinematik Evreni'nin de içinde bulunan ve Guardians of the Galaxy'nin yönetmenliğini üstlenen James Gunn'ın yönettiği yapıma dair en çok konuşulan başlıklardan biri ise Gunn'ın yaptığı bir açıklamada filmde yer alan karakterlerin hepsinin hayatta kalamayacağı yönündeki açıklaması olmuştu. Bu da kimlerin ölüp kimlerin yola devam edeceğine dair bir tartışma başlatmıştı. Gunn, dilediği karakteri öldürme özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi ve bu cesur açıklama hayranların merakını daha da körükledi. Ancak tabii ki bu sorunun cevabını bulabilmek için biraz daha beklememiz gerekecek, zaten filme dair merak uyandıran tek şey de şimdilik bu gibi görünüyor.

The Suicide Squad fragmanı:

The Suicide Squad'ın yeni fragmanında yaş kısıtlaması bulunduğu için yalnızca YouTube'dan izlenebiliyor. Fragmanı izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz.