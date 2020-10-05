The Witcher'ın 2. Sezonundan İlk Fotoğraflar Paylaşıldı

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir süre ara verildikten sonra çekimlerine tekrar başlanan The Witcher'ın yeni sezonundan ilk fotoğraflar geldi. Fotoğraflar The Witcher'ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

İlk sezonu geçtiğimiz sene aralık ayında Netflix'te yayınlanan The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri, tüm dünyayı etkisine alan ve sinema/dizi sektörünü de derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla birlikte durdurulmuştu. Ülkelerin normalleşmeye dönüş hamleleriyle birlikte yarım kalan dizi ve film çekimleri de yeniden başladı.

Tabii diğer birçok yapımda olduğu gibi The Witcher'ın ikinci sezon çekimlerine de kaldığı yerden devam ediliyor. Tabii ikinci sezon çekimlerinin başlamasıyla birlikte Netflix'ten de The Witcher'a ait fotoğraflar gelmeye başladı.

The Witcher'ın 2. sezonundan ilk fotoğraflar

The Witcher (@witchernetflix) resmi Twitter hesabından yeni sezonun ilk fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda sadece Henry Cavill'ı Geralt of Rivia (Rivialı Geralt) olarak görüyoruz. Yani fotoğraflar üstünden dizinin yeni sezonuyla ilgili bir şeyler söylemek pek mümkün değil.

The Witcher'ın ilk sezonu, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmayı başarmıştı. Dizi, ayrıca hayranlar ve izleyiciler tarafından genel olarak beğenilmiş ancak eleştirmenlerden karışık notlar almıştı. Bakalım dizi ikinci sezonunda hayranlardan ve eleştirmenlerden nasıl bir karşılık alacak.

Dizinin ikinci sezonu normal şartlar altında bu sene kış aylarında seyircileriyle buluşacaktı. Ancak COVID-19 ertelemeleri sebebiyle gösterim tarihinin 2021'in sonlarını bulacağı düşünülüyor. Şu an için dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağına dair ise henüz kesin bir tarih verilmiş değil.

Henüz ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayı aldığı iddiaları bulunan The Witcher'ın yeni sezonundan sizin beklentileriniz neler? Sizce dizinin ikinci sezonu da ilk sezonki kadar yoğun bir ilgi görür mü?