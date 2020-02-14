Bu senenin sonunda 2. sezonuyla karşımıza çıkması planlanan Netflix dizisi The Witcher, normalde 17 Şubat'ta başlayacak çekimlere erkenden başlama kararı aldı.

Daha önce kitapları ve oyunları ile çok büyük bir hayran kitlesi elde eden The Witcher, son olarak Netflix’te yayınlanan diziyle bu kitleyi çok daha ilerilere taşımayı başardı. Henry Cavill’in başarılı oyunculuğu, güzel görsel efektler, kostüm tasarımları ve müziklerin birleşimi sonucu ortaya güzel bir iş çıkaran Netflix, 2. sezonun çekimlerine erkenden başlama kararı aldı.

2. sezonun çekimlerine 17 Şubat’ta başlamayı planlayan The Witcher ekibi, sezonu daha erken açmış görünüyor. Ekip, yeni sezonun çekimlerine birkaç gün erken başlama kararı aldı. Yeni sezonun çekimlerine başlayan ekip, daha kaliteli bir proje üretmek istiyor gibi görünüyor. Bu senenin sonlarına doğru yayınlanacak yeni sezon, ilk sezonda olduğu gibi planlanandan daha erken bir şekilde çekimlere başladı.

Yeni sezonu merakla bekliyor olsak da pek çok kişi hala yeni Nilfgaard zırhından şikayetçi. The Witcher 3’te gördüğümüz Nilfgaard zırhı siyah ve metalik bir tasarıma sahipken, Netflix dizide siyah bir deri üzerine basılmış Nilfgaard simgesiyle karşımıza çıkıyor. Ekibin, metal bir zırh yerine deri zırhı tercih etmesinin nedeni tam olarak bilinmesede daha estetik savaş sahneleri çekmek olduğu düşünülüyor.

Hayran kitlesi tarafından pek de beğenilmeyen bu zırh, dizi çıkana kadar muhtemelen göze daha hoş gelen güncellemelerle kitlenin beğenisini kazanacaktır. Elbette bu zırhın tam akıbeti bilinmiyor. Belki de geçmişi anlatan bir sahne için bu zırhlar kullanılmış olabilir. Şu sıralar devam eden The Witcher 2. sezon çekimleri sırasında ortaya çıkan başka detayları da sizlere aktaracağız.