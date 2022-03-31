Thodex'in Firari CEO'su İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl milyonlarca dolarlık vurgun yapan kripto para borsası Thodex'in şüphelileri için istenen cezalar belli oldu. Savcılık, firari CEO Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin 5 suçtan binlerce yıla kadar hapsini istedi.

Kripto para birimleri gittikçe popülerleşmeye devam ediyor. Bu durum tıpkı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendini gösteriyor ve birçok insanın kripto paralara yatırım yapmasına neden oluyor. Ancak bu dijital para birimleri, dolandırıcılık vakaları gibi bazı olumsuz durumları da ortaya çıkarabiliyor.

Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir olay yaşanmıştı ve yerli borsa Thodex, büyük bir vurgunla gündeme gelmişti. Binlerce kullanıcıya sahip olan bu borsa, kullanıcılarını milyonlarca dolar değerinde dolandırmıştı. 28 yaşındaki CEO Faruk Fatih Özer de 1.8 milyar lira civarında olduğu ifade edilen paralar ile yurt dışına kaçmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Özer’in 8 mağdurun 2 milyon lira civarında zararını karşıladığı da gelen haberlerde yer almıştı. Şimdi ise bu olay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

Gelen haberler, Thodex hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve şüpheliler hakkında istenen cezaların belli olduğunu gösterdi. Firari CEO Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis istendiği savcılık tarafından bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2 bin 27’si müşteki ve 21 şüphelinin bulunduğu 268 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgün Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından hapsinin istendiği aktarıldı.

Şüphelilerin 40 bin 564’er yıla kadar hapsinin istendiğini belirten savcılık tarafından 365 milyon TL’lik zarar oluştuğu ve suçlar sebebiyle elde edilen tüm mal varlığı değerlerinin de müsaderesinin istendiği belirtildi.