Mark Zuckerberg, X rakibi uygulaması Threads'in günlük kaç kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı.

Meta’nın X rakibi olarak kullanıma sunduğu Threads, 2023’ten beri hayatımızdaydı. Uygulama, en başta çok büyük ilgi görse de bir süre sonra popülaritesini kaybetmişti. Ancak yeni özellikler getirmesiyle kullanıcılar tarafından yeniden daha fazla tercih edilmeye başlamıştı. Maalesef bir süredir de düzenleyicilerle yaşadığı problemler nedeniyle ülkemizde kullanılamıyordu.

Bugün ise Threads hakkında önemli açıklamalar geldi. Meta’nın patronu Mark Zuckerberg, mikroblog uygulamasının kullanıcı sayısını açıkladı.

Threads’in günlük 100 milyon kullanıcısı var

Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda hep aylık verilerin yayımlandığını görüyorduk. Ancak Zuckerberg, bu sefer bir ilke imza atarak ilk kez Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısını bizlerle buluşturuyor. Milyarder girişimcinin aktardığına göre uygulamanın şu anda 100 milyon günlük aktif kullanıcısı var.

Bunun yanı sıra platform, toplam aylık aktif kullanıcı sayısında 300 milyon seviyelerine kadar çıkarak yeni bir eşiği geride bıraktığını gösterdi. Bu veriler, hâlâ X kadar kullanıcısı olmadığını gösterse de yavaş yavaş yükseldiğinin bir göstergesi. Bir de X’e olan ilginin azalmaya başladığını düşündüğümüzde bir gün onu geçebileceğini bile söylemek yanlış olmaz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.