Türk Hava Yolları, New York - İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı. ABD, son dönemde artan koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, Avrupa’nın ardından ABD’yi de büyük ölçüde etkilemeye başladı. 5 nokta dışındaki tüm seferlerini durdurma kararı alan THY de ABD’de artan Covid-19 salgınının ardından New York - İstanbul uçuşlarını da durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir.” şeklinde açıklama yaptı.

ABD, Çin ve İtalya’yı Geride Bıraktı

New York başta olmak üzere tüm ABD genelinde etkisini gösteren koronavirüs, yapılan son açıklamaya göre teşhis konusunda Çin ve İtalya’yı geride bıraktı. ABD, 82.404 kişiyle dünya üzerinde en fazla Covid-19 hastasının bulunduğu ülke oldu. ABD’yi 81.782 ile Çin, 80.589 ile İtalya takip ediyor. ABD, en çok Covid-19 hastasının bulunduğu ülke olmasına rağmen ölü sayısında diğer ülkelere göre iyi durumda. ABD’de koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 1178. En çok ölümün yaşandığı İtalya’da ise ölen kişi sayısı 8215’e ulaştı.

Türkiye’de de Artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan hasta sayısının 3629’a ulaştığı, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 75’e çıktığı bildirildi.