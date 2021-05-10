İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, gelen bir ihbarı değerlendirerek belirlenen bir adrese operasyon yaptı. Bu operasyon kapsamında piyasa değeri 5 milyon TL olan 501 adet bitcoin mining cihazı ele geçirildi.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından kripto paralar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, İzmir merkezli bir operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyon kapsamında yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 501 adet kripto para mining cihazına el koyulduğu ifade edildi. Ele geçirilen cihazların değeri 5 milyon TL.

Gelen bir ihbarı değerlendiren İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, ihbar kapsamında detaylı bir araştırma yaparak operasyon için harekete geçti. İzmir'de kullanılmakta olan deponun adresini tespit eden yetkililer, söz konusu operasyonla da kaçak olarak getirilen 501 adet mining cihazına el koydular. Ürün kutularının üzerinde "Bitcoin Asic" ibaresinin bulunduğu ifade edildi.

Mining cihazlarına ne olacağı şimdilik bilinmiyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilip yakalanan mining cihazlarına ne olacağına değinilmiyor. Ayrıca bu mining cihazlarının teknik özelliklerinin neler olduğu da şimdilik açıklanmadı.

Kaçakçılar, bu ürünleri neden Türkiye'ye getirdiler? Yukarıda temsilen görmekte olduğunuz mining cihazı, tam olarak ne ise yaşıyor?

Mining ya da madencilik olarak bilinen işlem, aslında uzun zamandır bilinen bir şey. Ancak son dönemlerde yükselen kripto para piyasaları, insanların bu sektöre duydukları ilgiyi de artırdı. Kripto paralara ilgi duyan kişiler, bu işlem için özel üretilmiş cihazları kullanarak ya da güçlü bir ekran kartına sahip bilgisayarlar aracılığıyla madencilik işlemi yapabiliyorlar. İşleme izin veren her kripto para birimi için kullanılabilen cihazlar, Blockchain teknolojisiyle kripto paraların transferlerini ya da şifrelerinin çözülmesini sağlayarak, gelir elde edilmesine yol açıyorlar.