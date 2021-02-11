Cambridge Üniversitesi, Bitcoin madencilerinin yıllık elektrik tüketim miktarını araştırdı. Yapılan araştırma, madencilerin harcadığı enerjinin Arjantin gibi pek çok ülkeyi geride bıraktığı sonucunu ortaya koydu. Ayrıca tüketilen enerji, Türkiye'deki yıllık elektrik tüketiminin de yüzde 40'ını geçti.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından bir tanesi olan Bitcoin, şu sıralar boğa sezonunun içerisinde olması nedeniyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Yatırımcılar, fiyatların biraz düşmesini ve daha fazla Bitcoin almayı beklerken Bitcoin üretimi yapan madenciler de sahip oldukları sistemleri günün 24 saati çalıştırıyorlar. Üstelik fiyatların giderek yükseliyor oluşu, madencilik sektörüne her gün yüzlerce yeni ismin girmesini sağlıyor.

Bilmeyenler için; Bitcoin madenciliği, oldukça güçlü bilgisayarların çeşitli hesaplamalar yaparak, şifrelenmiş Bitcoin'in kullanılabilir hale gelmesi anlamına geliyor. Sadece bu iş için özel olarak üretilmiş donanımlar, çalıştıkları süre boyunca şifre çözmeye çalışıp, sahibinin Bitcoin sahibi olmasını sağlıyor. Dünya geneline yayılmış olan madencilik, elektrik tüketimi konusunda ise diğer sektörlere kıyasla başı çekiyor.

İşte ülkeler ile Bitcoin madencilerinin yıllık bazda harcadıkları enerjinin grafiği

Cambridge Üniversitesi, Bitcoin madencilerinin harcadığı elektrik enerjisi miktarını tespit etmek için bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma, oldukça dikkat çekici sonuçlara sahipti. Çünkü Bitcoin madencileri, kripto paranın şifrelerini çözebilmek adına Türkiye'de yıl boyunca harcadığımız elektrik enerjisinin yüzde 40'ından fazlasını harcıyorlardı. Ayrıca dünya genelindeki madenciler, Arjantin gibi pek çok ülkenin yıllık enerji tüketim miktarını çoktan aşmış durumdalar.

Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarına göre, Bitcoin üreticileri bir araya gelse ve sadece Bitcoin'in üretildiği bir ülke kursalar, bu ülke dünyanın en çok elektrik harcayan 30. ülkesi olurmuş. Kimileri, bu durumu hiçbir şekilde önemsemiyor olsa da çok büyük bir kesim, bu durumun çevre kirliliğine yol açtığını ve önlem alınması gerektiğini savunuyorlar.

Bitcoin, işte böyle cihazlarla kazılıyor

Bitcoin madencilerinin elektrik tüketim miktarını araştıran bilim insanlarından Michel Rauchs, Bitcoin'in yapısı gereğince yüksek miktarda elektrik tüketimine yol açtığını ancak madencilerin bunu bile bile cihaz çalıştırmaya devam ettiğini söylüyor. Enerji tüketiminin düşmesi için Bitcoin'in fiyatının görülmemiş seviyelerde düşmesi gerektiğini söyleyen bilim insanı, bunun da pek mümkün olmayabileceğini ifade ediyor.

Kripto para sektörünün ünlü yazarlarından bir tanesi olan David Gerard, Bitcoin üretimi nedeniyle karbon salınım miktarlarında gözle görülür artış olduğunu ifade ediyor. Gerard'a göre bu durumun önüne geçmenin tek yolu, Bitcoin madencilerine karbon vergisi uygulamak. Ancak şu an için böyle bir düzenleme yok. Ancak bazı ülkeler, Bitcoin madenciliğini yasaklayarak, söz konusu durumun önüne geçmeye çalışıyorlar.