Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimleri ile ilgili olarak hem vatandaşlara hem de satıcılara bazı uyarılarda bulundu. Bakanlık, dolandırıcılıklardan korunmak isteyen vatandaşın ne yapması gerektiğini anlattı.

Kasım ayının gelişi ile özellikle de e-ticaret platformları, kelimenin tam anlamıyla indirim yarışına girdiler. Bu bağlamda; bazı platformların indirim kampanyaları çoktan başladı. Bazıları ise büyük kampanyalar için gün sayıyorlar. Konunun bir numaralı muhatabı olan Ticaret Bakanlığı ise kasım ayı indirimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama hem tüketiciyi hem de e-ticaret platformlarını ve satıcıları ilgilendiriyor. Bu bağlamda; vatandaşların dolandırılma ihtimalini hatırlatan Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformları ile satıcıları da tüketicileri yanıltmaları için uyardı.

Ticaret Bakanlığının tüketicilere yönelik uyarıları şöyle:

Tüketicilerimizin;

Alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemesi

Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması

Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması

İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi

İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmesi

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması

İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması

büyük önem arz etmektedir.

E-ticaret platformları ile satıcılarla ilgili uyarılar ise şöyle:

İndirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcılarımızın,

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi

Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması

Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi

hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir.

"İndirim var gibi görünse de zam yapılmış. Ne yapacağım?"

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı indirim kampanyalarına ilişkin olarak da vatandaşlara bir tavsiye verdi. Bakanlığın açıklamasına göre bu tür durumlarla karşılaşan vatandaş, Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan "Reklam Kurulu"na şikâyette bulunmalı. İndirimli alışveriş kapsamında hak kaybına uğrayan vatandaşların ise Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.