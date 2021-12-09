Günümüzün en popüler uygulamalarından TikTok, 2021 yılını yayınladı ve Türkiye'de en öne çıkan videoları ve içerik üreticilerini listeledi. Bununla birlikte Türkiye'de yükselen trendler de listede yer aldı.

Bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken pek çok sektörden 2021 yılına ait raporlar geliyor. Bu raporlar, gün içinde önemli ölçüde vakit ayırdığımız sosyal medya platformları tarafından da paylaşılmaya başladı. Günümüzün en popüler uygulamalarından TikTok da kategori kategori Türkiye’den öne çıkan trendler, içerik üreticileri, hareketler ve olayları ortaya koyan raporunu yayımladı.

TikTok’ta Bu Yıl: 2021 raporuna göre bu yıl boyunca TikTok, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Rapor, ‘senin için favoriler’, ‘gücünü neşeden alıyor’, ‘çalma listesi’, ‘en büyük çıkış yapan yıldızlar’, ‘sadece tiktok’ta’, ‘değişimin sesi’, ‘popüler tarifler’ ve ‘dilek listesi’ başlıklarıyla yılın öne çıkanlarını listeledi. Bu yıl Türkiye’de öne çıkan isimler ve videolar şu şekildeydi:

2021 yılında TikTok’ta öne çıkanlar:

Senin için favoriler kategorisi:

TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değişimi (cellat36)

Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış (uberkuloz)

#benyapamam akımını başlatan ilk video (zogukans)

Gücünü neşeden alıyor:

#sizceben akımından komik bir video @mamitravolta

Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" videosu @ezgizem

Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma @kadirukas

Çalma listesi:

"Martılar" - Edis Görgülü (melekgokcekk)

En büyük çıkış yapan yıldızlar:

Sadece TikTok’ta:

Değişimin sesi:

Popüler tarifler:

Devasa Cheeseburger (cznburak)

Peynir Aşısı (nusr_et)

Squid Game’in Dalgona Şekeri (emirelidemir0)

Dilek listesi:

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