Bir yılı daha ardımızda bırakmaya hazırlanırken pek çok sektörden 2021 yılına ait raporlar geliyor. Bu raporlar, gün içinde önemli ölçüde vakit ayırdığımız sosyal medya platformları tarafından da paylaşılmaya başladı. Günümüzün en popüler uygulamalarından TikTok da kategori kategori Türkiye’den öne çıkan trendler, içerik üreticileri, hareketler ve olayları ortaya koyan raporunu yayımladı.
TikTok’ta Bu Yıl: 2021 raporuna göre bu yıl boyunca TikTok, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Rapor, ‘senin için favoriler’, ‘gücünü neşeden alıyor’, ‘çalma listesi’, ‘en büyük çıkış yapan yıldızlar’, ‘sadece tiktok’ta’, ‘değişimin sesi’, ‘popüler tarifler’ ve ‘dilek listesi’ başlıklarıyla yılın öne çıkanlarını listeledi. Bu yıl Türkiye’de öne çıkan isimler ve videolar şu şekildeydi:
2021 yılında TikTok’ta öne çıkanlar:
Senin için favoriler kategorisi:
TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değişimi (cellat36)
Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış (uberkuloz)
#benyapamam akımını başlatan ilk video (zogukans)
Gücünü neşeden alıyor:
#sizceben akımından komik bir video @mamitravolta
Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" videosu @ezgizem
Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma @kadirukas
Çalma listesi:
"Maşallah" - Doğu Swag (berk)
"Senin Yüzünden" - Arem Özgüç & Arman Aydın (buray)
"Martılar" - Edis Görgülü (melekgokcekk)
En büyük çıkış yapan yıldızlar:
sefo
Sadece TikTok’ta:
hilayhyra
kursatjuan
aniilzcn
Değişimin sesi:
esinsengul
diyetleilgili
berkeabras
Popüler tarifler:
Devasa Cheeseburger (cznburak)
Peynir Aşısı (nusr_et)
Squid Game’in Dalgona Şekeri (emirelidemir0)
Dilek listesi:
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