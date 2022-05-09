TikTok Bağımlılığının Habercisi Olan İşaretler Açıklandı

Trinidad ve Tobago Üniversitelerinden araştırmacılar, TikTok kullanıcılarının platforma bağımlı olduğunu gösteren en önemli işaretleri belirledi. Araştırma, TikTok kullanıcılarının yaklaşık üçte birinin bağımlılık riskinde olduğunu da gösterdi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformu olmaya devam eden TikTok, aynı zamanda bilim insanlarının da çeşitli sosyal araştırmalarının merkezi durumunda. TikTok’ta kullanıcılar odağında çalışma yapan ekip, bu kez Trinidad ve Tobago Üniversitelerinden araştırmacılar oldu.

Araştırmacılar, 173 TikTok kullanıcısıyla gerçekleştirdikleri yeni çalışmalarında TikTok’a olan bağımlılığın en belirgin işaretlerini ortaya koymayı amaçladı. 313’ünün Facebook kullanıcısı da olduğu toplam 354 kişinin verilerinin analiziyle yapılan çalışma, ortaya önemli bir sonucu çıkardı.

Her 3 kullanıcıdan biri TikTok bağımlısı olma riski taşıyor:

Çalışmaya katılan kullanıcılar, uygulama hakkında takıntılı düşüncelere sahip olmak, uygulamayı daha fazla kullanma dürtüsü hissetmek, kişisel sorunları unutmak için uygulamayı kullanmak, uygulama kullanmayı azaltmada başarısız olmak, uygulamanın kullanımı yasaklandığında huzursuz veya üzgün olmak ve uygulamayı bu şekilde kullanmanın okulu veya işi olumsuz etkilemesi gibi kriterlerden oluşan bir anketi cevapladı.

Verilen cevaplarla birlikte çalışmaya katılan TikTok kullanıcılarının %68,2’si, TikTok bağımlılığı konusunda ‘risksiz’ sayıldı. Öte yandan kullanıcıların %25,4’ü ‘az riskli’ ve %6,4’ü ‘riskli’ olarak sınıflandırıldı. Riskli sınıfta yer alan kullanıcıların yalnızlık ve dışa dönüklük ölçütlerinde daha yüksek puan alma eğiliminde olduğu görüldü. Ayrıca kadın TikTok kullanıcılarının erkek kullanıcılara kıyasla risk altında olma olasılığının daha yüksek olduğu da ortaya koyuldu.