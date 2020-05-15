TikTok'ta yayınladığı şaka videolarıyla tanınan ABD'li Josh Popkin'in New York metrosunda yaptığı son şaka izleyiciler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Popkin, videoda mısır gevreğiyle süt karışımını metronun içine dökerken görülüyor.

Koronavirüs paniği tüm dünyada sürerken toplu taşıma gibi kalabalık alanları kullanan insanların ve burada çalışan işçilerin durumu da güçlüğünü koruyor. Bu güçlüğün yarattığı ek hassasiyetler, insanların normal zamanlarda gülüp geçeceği bazı davranışlar karşısındaki konumlarını da etkiliyor. Bunun son örneği, New York metrosunda yapılan bir 'şaka' ile görüldü. Şakayı yapan kişi, TikTok'ta yayınladığı bu tip videolarla tanınan ve 3,3 milyonun üzerinde takipçisi olan Josh Popkin.

Videoda Josh Popkin, bir kasaya doldurduğu mısır gevreği ve sütü vagonlardan birinin içerisine dökerken görülüyor. Popkin, trendeki insanlara mısır gevreği isteyen olup olmadığını sorduğu sırada elindekinin düştüğünü ve bundan sonra herkesin kendisine kızmaya başladığını ileri sürdü. 3 milyonun üzerinde görüntüleme alan videoya gelen yorumlarsa genellikle olumsuz yöndeydi. Çoğu TikTok kullanıcısı, Josh Popkin'i bencil ve düşüncesiz buldu.

İşte Josh Popkin'in o videosu:

Popkin'in videosunu itici bulanların yanı sıra bazı kişiler farklı bir noktaya da parmak bastı. Videonun sonunda Josh Popkin'in kasasını alıp trenden ayrıldığına dikkat çeken kişiler, bu şaka nedeniyle metroda çalışan temizlik işçilerinin vagonun zeminini temizlemek zorunda kalacaklarını belirtti. Popkin, bu şakaya ait bir başka videoyu daha paylaştı ve bu video da benzer görüntüleme sayılarına ulaştı.

Popkin'in daha önce de bir markette maskesiz bir biçimde market çalışanının üzerine yürüdüğü video paylaştığını hatırlatan kişiler, TikTok'tan bu kişiye ait hesabın kapatılmasını istediler. TikTok'tansa konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Tüm bunlar üzerine New York'un toplu taşımadan sorumlu kurumu olan MTA da bir açıklama yaparak Popkin'in davranışını eleştirdi. Son olarak hatırlatalım; New York'un tamamında şimdiye kadar COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22.170'e ulaşmış durumda.