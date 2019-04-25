Çinli Bytedance’in sosyal medya uygulaması TikTok, kısa süreli yasağın ardından Hindistan’a tekrar geri döndü.

TikTok'u bazı insanlar çok seviyor, bazıları da bu uygulamadan pek haz etmiyor. Özellikle gençlerin çok kullandığı uygulama, dünya çapında da tartışma konusu.

Hindistan’daki Tamil Nadu eyaletindeki bir mahkeme, pornografiyi desteklediği, gençlerin gelişimini riske attığı ve kültürel bozulmaya sebep olduğu gerekçesiyle uygulamanın yasaklanmasını ve Google Play Store ile Apple’ın App Store’dan kaldırılmasını istemişti. Sonrasında ise uygulamanın ülkedeki erişimi kapatılmıştı.

TikTok’un geliştiricisi Bytedance Technology, yaptığı savunmanın ardından yasak kaldırıldı ve böylece uygulama yeniden indirilebilir oldu.

Uygulama temel olarak kullanıcılarına kısa videolar kaydetme ve görsel efektlerle süsleme şansı veriyor. Bazı Hint politikacılar ve ebeveynler ise uygulama içeriklerinin uygunsuz olduğunu söylüyor. Firma ise içeriğin çok küçük bir kısmının tartışmalı olduğunu söyleyerek, günde 500 bin dolar kaybettiği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Yasağın kalkmasının ardından uygulama, Hindistan’daki uygulama mağazalarında yeniden yerini almış oldu.