ByteDance, TikTok Hisselerini Satacağı İddialarını Yalanladı

Bir süredir ABD hükûmeti tarafından yakın incelemeye alınan ByteDance'in bu kıskaçtan kurtulmak için TikTok hisselerinin büyük bir kısmını satabileceği iddia edilmişti. ByteDance, iddiaları yalanladı

Geçtiğimiz gün Bloomberg tarafından bildirilen habere göre TikTok’un sahibi olan ByteDance, popüler uygulamalarının satışı da dâhil olmak üzere ABD'li yetkililerin endişelerini gidermek için yeni seçenekler araştırıyordu. Görüşmelere tanık olan kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg’e göre Pekin merkezli şirket, TikTok ile operasyonel ayrılmaya kadar pek çok farklı şeyi düşünüyordu.

Bir kaynağa göre uygulamanın çoğunluk hisselerinin satılması, 10 milyar dolardan daha fazla bir getiri sağlayabilirdi. ByteDance’ın piyasa değeri, TikTok’un 2019 yılındaki tırmanışıyla doğru orantılı bir şekilde sürekli artış gösterdi. Bloomberg’e göre şu anda şirket, dünyanın en değerli start-up’ı konumunda yer alıyor ancak Çin ile ABD arasındaki gerginlik, şirketin daha fazla büyümesini engelliyor.

İddiaya göre TikTok hisseleri, finansal yatırımcılara arz edilebilecekti:

Bu noktada Bloomberg, bir kaynaktan edindiği bilgiye göre ByteDance açısından en muhtemel satış seçeneğinin TikTok’taki çoğunluk hisselerinin finansal yatırımcılara arz edilmesi olacağını söylüyordu. Firmanın ilk yatırımcıları arasında ise SoftBank, Sequoia Capital ve Susquehanna International’ın yer aldığı belirtiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ABD hükûmeti, TikTok’un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ederek endişelerini dile getirmişti. Uygulamayı şu anda en popüler dönemlerinde satmak ise ByteDance için muhteşem bir fırsat olabilir zira yapılan satıştan büyük bir gelir kazanılabilir ve ek hükûmet incelemelerinden kaçınılabilir ancak şirket bu iddiaları yalanladı.

Reuters, ByteDance'in TikTok hisselerini satmayı düşünmediğini açıkladı:

Bu konudaki haberi “ByteDance'in medya raporu yanlış, TikTok için satış planı yok” başlığıyla veren Reuters, Bloomberg’in yukarıda öne sürdüğü iddiaların yanlış olduğunu ve böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çiziyor. Haberde Çinli sosyal medya devinin TikTok hisselerinin bir kısmının veya tamamını satılacağının, ByteDance Başkanı tarafından salı günü yapılan açıklamalarda reddedildiğine vurgu yapılıyor. Alex Zhu tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Zaman zaman medyada doğru olmayan hikâyeler okuyabilirsiniz. Bugün ByteDance'in, TikTok'un bir kısmını veya tamamını satmayı düşündüğünü iddia eden yanlış bir rapor var. Doğru olmadığını söyleyerek kayda geçtik ama yine de yayınlamaya karar verdiler. TikTok’un potansiyel alıcıları ile hiçbir görüşmemiz olmadığı ya da böyle bir niyetimiz olmadığı konusunda sizi temin ederim.”

ABD Deniz Kuvvetleri, TikTok'u yasaklamıştı:

Hatırlayacağınız üzere ABD Deniz Kuvvetleri, 21 Kasım’da TikTok’un askeri bilgi ve uygulamaları riske attığını söyleyerek uygulama hakkında soruşturma başlatmıştı. Sonrasında yaşanan süreçte ise sizlere aktardığımız üzere beklenen olmuş ve devlet tarafından verilen akıllı telefonlarda TikTok uygulamasının yüklenmesi yasaklanmıştı. Bu hamlelerin sayısının artması, ByteDance hakkında iddialar ortaya atılmasına neden oldu ancak şirketten gelen son açıklamayla TikTok hisselerinin satışı gibi bir durumun söz konusu olmadığı kesinlik kazandı.