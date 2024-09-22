Yakın çevremiz veya alanında uzman kişiler söz konusu sivilceler olduğunda, sıkmak şöyle dursun genellikle onlara dokunmamamız gerektiğini söyler. Peki sivilcelerle oynamak ve patlatmak, cildimize nasıl zarar verir?

Vücudumuzda kıpkırmızı ve şiş bir sivilce gördüğümüzde yapmak istediğimiz tek şey onu sıkmak ve ondan kurtulmak olur. Üstelik bu davranış, psikolojik olarak bizi oldukça rahatlatır.

Gelin, bu davranışın sebep olduğu olumsuzluklara bakalım.

Sivilce; aşırı sebum yani yağ, ölü deri hücreleri ve bakteriler, bir gözenekte sıkıştığında oluşur.

Bu da uçlarında beyaz irin bulunan kırmızı ve hassas şişliklerin oluşmasına neden olur. Sivilce oluştuğunda o gözenek şişmiş ve çok fazla baskı altında demektir. Ayrıca gözeneklerdeki bakteriler, iltihaplanmayı da beraberinde getirebilir.

Sivilce sıkmak içgüdüsel olarak bizi rahatlamış hissettirse de onları patlatmak, ciddi anlamda yanlıştır. Çünkü sıkma hareketiyle gözeneklerden çıkan döküntüler, biz farkında olmasak da daha derinlere itilebilir.

Bu, cildin folikül duvarının yırtılmasına neden olurken sivilce çevresinde kızarıklık, şişlik ve ısının artmasıyla birlikte o bölgede, iltihaplanmanın daha da artış göstermesine sebep olabilir.

Derinin yapısındaki bozulma, aynı zamanda enfeksiyona teşvik edebilir.

Bu da daha büyük bir sivilcenin oluşmasına veya patlattığınız sivilcenin hemen yanında yeni bir sivilcenin çıkmasına yol açabilir. Sıkılmış bir sivilcenin yakınında yeni bir sivilcenin oluşmasına ek olarak, yara izi ve renk değişikliği gibi diğer cilt değişikleri de görülebilir.

Ayrıca henüz ucu gözükmeyen bir sivilceyi patlatmaya çalışmak da cildin daha fazla irin toplamasına sebep olur. Bu, kabuk oluşumunu ve genel itibarıyla cildin koyulaşmasını beraberinde getirir.

Yine sivilceli bölgeleri sık sık sıkmak, daha derin dokularda sertleşmiş akne lezyonlarının veya çıbana benzeyen irin dolu lezyonların oluşmasına neden olur. Yine kişiden kişiye değişmekle birlikte bir sivilce sıkıldığında, doku kaybı görülebilir.

Bu şekilde de çökük veya çukur sivilce izleri oluşur. Özetle sivilceleri sıkmak, ciddi anlamda yanlış bir davranıştır. İrin ve şişkinlikten kurtulma amaçlı yapılan bu davranış, sonrasında daha büyük cilt problemlerine neden olur.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: