TikTok'ta viral hâle gelen yeni bir akım, genç ve çocukların hayatlarını kaybetmesine varan sonuçlara yol açabiliyor. Herkesin bu akımdan uzak durması gerekiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, yine aşırı anlamsız bir akıma ev sahipliği yapmaya başladı. Gençlerin hayatlarını kaybetmelerine yol açan bu yeni meydan okuma, TikTok'un ortaya koyduğu problemlerin en yenisi olarak karşımıza çıktı.

Kısa sürede viral hâle gelen yeni akım, gençlerin kısa süreliğine "sarhoşluk" hissi yaşamalarını sağlıyor. Ancak gençler, bunu yaparken çok büyük sağlık sorunları yaşayabileceklerinin farkında değiller. Hatta bu akım nedeniyle hayatını kaybeden genç ve çocukların olduğu da ifade ediliyor.

Kutu kutu deodorant kokusuna maruz kalıyorlar

TikTok'ta başlayan yeni akımda kullanıcılar, bulundukları ortama kutu kutu deodorant veya oda kokusu sıkıp, bunu dakikalar boyunca solumaya başlıyorlar. Kimyasallar, bir süre sonra sarhoşluk hissi oluşmasını sağlıyor. Ancak beraberinde ciddi sağlık sorunları getiriyor. Mesela sadece 12 yaşındaki bir çocuk, bu akımı denemek isterken kalp çarpıntısı ve baş dönmesi gibi şikâyetlerle hastaneye kaldırıldı. Birkaç ay önce ise 11 yaşındaki bir çocuk, fazla miktarda kimyasal soluduktan sonra hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre oda kokusu veya deodorant gibi ürünlerdeki kimyasallara fazla miktarda maruz kalmak, ani kalp durmalarına yol açabilir. Ayrıca boğulma ve beyin hasarı gibi sağlık sorunları da yaşanabiliyor. Webtekno olarak, TikTok'ta gördüğünüz akımlardan uzak durmanız gerektiği konusunda uyarımızı yapalım.