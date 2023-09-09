Eskiden epeyce popüler olan Vine, Musical.ly gibi sosyal medya platformları size çok kısıtlı bir süre vererek, aslında epey yaratıcı fikirler sunmanıza olanak sağlıyordu. Kısa bir süre içerisinde komik ve yaratıcı içerikler üretmeye çalışan kullanıcıların belki de yanlışlıkla ortaya çıkardığı internetin en popüler akımları oluşmuştu.

Bu akımların ana noktası olan sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle beraber, yediden yetmişe hepimiz az biraz ‘edit’ öğrenmiştik. Bazı kullanıcılar vardı ki bu akımı o kadar iyi yaptılar ki geçmişte viral olmuştu.

Belki de çoğunuzun bile hatırlamadığı, izlerken ‘Bunları nasıl yapmışız ya?’ diye kendinizi sorgulayacağınız, internet tarihinin en eski viral akımlarını sizler için derledik. Günümüzdeki akımlara kıyasla eskileri özlemedik değil…

Bütün dünyayı kasıp kavuran ‘Harlem Shake’ akımı!

Bilmeyenlerimiz varsa eğer şöyle kısa bir özet geçelim: İlk başta bir kişinin, yüzünde bir maske ile kalkıp belirli bir süre saçma hareketlerle dans ettiği, daha sonra şarkının kopma noktası geldiğinde videodaki herkesin o noktada kostümler giyip dansa eşlik ettiği eski bir internet akımıydı.

2012 Aralık ayı civarlarında popülarite kazanan bu akım; askeriye, ev, okul, iş, park gibi mekân fark etmeksizin Brooklyn DJ Baauer'in – Harlem adlı şarkısı eşliğinde dans edilmesiyle başlamıştı.

Dışarıdan çok ciddi gözüken insanların bile zamanında bu akıma katıldığını düşününce internetin en eğlenceli zamanları olduğunu aklımızdan geçirmeden edemedik. Hatta bazı büyük şirketler de bu akıma katılmış, sosyal medyada paylaşmışlardı!

Herkesin donup kaldığı ‘Mannequin Challenge’

Temelinde Harlem Shake akımına benziyordu ancak bu akımda insanlar dans etmiyor, donuyordu! Videoyu çeken kişi etrafı dolanıyor, videodaki insanlar o an ne iş yapıyorsa o şekilde donmuş halde hareketsiz kalıyorlardı. Herkese yakın çekim atıldığı bu akımda arka planda Rae Sremmurd adlı şarkıcının Black Beatles adlı şarkısı çalıyordu. Bu akım, 2016 senesinin Kasım ayında bütün dünyayı kasıp kavurmuştu.

Tabii büyük şirketler böyle akımları kaçırır mı? Türk Hava Yolları bile bu akıma katılmış, kendi resmi Facebook hesaplarından video paylaşmışlardı. Zamanında Instagram’da #mannequinchallenge etiketi altında tam 1.399.848 kişi bu akımı gerçekleştirdi!

Güney Kore’nin bağrından kopup gelmiş, globalde milyonları dans ettiren akım: Evet... ‘Gangnam Style’ akımı!

Parlak bir smokinle Kore dalgasını 2012 yılının Temmuz ayında bütün dünyaya yayan PSY adlı şarkıcının, yediden yetmişe herkesi dans ettirdiği şarkı o kadar popüler olmuştu ki herkes bu şarkı eşliğinde dans ettiği videoları paylaşıyor, okullar teneffüs zillerini ‘Gangnam Style’ yapıyordu!

Radyolarda, sosyal medya videolarında, televizyonlarda, kısaca her yerde bu şarkıyı duyuyorduk. Hakkını vermek lazım ki geçmişte Güney Kore pop kültürünün dünyaya yayılmasında büyük katkısı olmuştu.

Hatta bu akıma yönelik; Riot Games şirketine ait League of Legends adlı oyunda bulunan Twisted Fate karakterinin dans animasyonu, ‘Gangnam Style’ şarkısındaki dans animasyonuyla değiştirilmişti!

Arabası olup da “Kiki, do you love me?” akımını yapmayanı dövüyorlardı.

2018 yılında viral olmuş akımlardan biri haline gelmiş bu videolarda, ünlü şarkıcı Drake’in ‘In My Feelings’ adlı şarkısında dans etme akımı yaygındı. Kamerayı arabadaki başka birine vererek sürücü koltuğundan inen kullanıcılar, aracı hareket halinde bırakarak dans videosu çekiyorlardı.

Bu akımı dünyaya yayan kişi ise ünlü Instagram fenomeni Shiggy. #DoTheShiggy etiketiyle dans videosu paylaşan fenomen, bu akımın yayılmasında öncülük etmiş.

Aslında masum bir akım gibi görünse de bu akım yüzünden yaralanan birkaç insan olmuş. Biz açıkçası bu videoyu izledikten sonra bu akımı hiç özlemediğimizi fark ettik.

Onların In My Feelings’i varsa bizim de Kolbastımız var!

Tabii bizim akımımız diğer global akımlar kadar tehlikeli değil. Biz en fazla özel günlerde arkadaşlarımızla dans grubu kurar, bütün okulun önünde adeta film sahnesinden fırlayıp gelmiş dans senaryolarıyla Kolbastı eşliğinde dans ederdik.

Bir ara o kadar popüler olmuştu ki 2011 yılında düğünlerin vazgeçilmez oynak şarkısı haline gelmişti…

Yerli akımlardan bahsetmişken: Çiçeği burnunda yeni gelinlerin TikTok akımı telaşı ‘Kimin kocası bu?’

TikTok'un yeni yeni popüler olduğu 2018 yılında, internette bir 'meme (mim)' konusu haline gelen 'yeni gelinlerin TikTok videoları' aslında tam da bu olayın özeti. Eşlerinin işten gelmesini fırsat bilen kadınlar ellerini telefonu alıyor, 'Kimin kocası bu?' şarkısı eşliğinde video olarak paylaşıyorlardı. Aslında çok masum ögeler barındıran bu akım, ünlü oyuncu Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' adlı filmine bile konu olmuştu.

#IceBucketChallenge (#BuzKovasıMeydanOkuması) viralinin amacını biliyor musunuz?

Muhtemelen birçok insanın amacını bilmediği, kafadan aşağıya buz gibi su dökmenin komiklik sanıldığı videolar olduğunu düşünmüşsünüzdür. İşin aslı, her ne kadar komik videolar ortaya çıksa da bilinmeyen nadir bir hastalık olan 'ALS' hastalığına karşı bir farkındalık oluşturmaktı.

2013-2014 yılları arasında akıma katılan insanlar, devletlerin bu hastalığı pek ciddiye almadığı gerekçesiyle baskı yapmayı amaçlıyordu. Bize göre, ana akım viral videolarına kıyasla en iyi amaca sahip. Birçok ünlü, bu akıma destek vermişti.

Bu internet neler neler gördü... #DontJudgeChallenge (#YargılamayınAkımı)

İlk çıkış noktası 2015 senesi Vine dönemine dayanan bu akımda, insanlar kendilerini makyajla 'daha çirkin' hale getiriyor, daha sonra yine makyaj kullanarak güzellik kapsamında bir ego yarışına giriyordu. İyi ki unutulup gitmiş bu akım!

Şişeyi çevirme akımı (Neden?)

Şişeyi çevirerek, tekrar eski konumuna getirmeyi amaçlayan bu akımın aslında hiçbir alt nedeni bulunmuyor. Evde illaki kendi kendinize şişeyi çevirirken yanlışlıkla bile olsa düzgün şekilde çevirdiğinizde bunun size garip bir haz verdiğini az çok fark etmişsinizdir. Bu akımı çok da uzakta aramaya gerek yok, ilk kez 2016 yılında popüler olan bu akım birkaç sene öncesinde de çok popülerdi. Aslında çok çabuk unutulup giden akımlar arasında yerini alıyor.

En acısı da bu: Tarçın yutma akımı (Bizce denemeyin)

2012-2014 yılları arası popüler olmuş bu akımda bir kaşık dolusu tarçını yutuyordunuz. Tarçını toz şeklinde küçük bir miktarda değdirseniz bile tıpkı bir acı biber gibi yaktığını fark etmişsinizdir. Bir de bunu bir kaşık dolusu yediğinizi düşünün!

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, "Ne çok akım atlatmışız!" demeden geçemedik. İnternetin en eğlenceli tarafı da bizim kanaatimizde bu tür olaylar, aklınıza hayalinize gelmeyecek en saçma şeyleri bile birileri sizin için bambaşka diyarlarda belki de düşünüyor, sonra da bir bakmışsınız o düşünce akım olmuş.

Bu içeriğimizin de sonuna geldiğimize göre, söz sizlere düşüyor sayın okuyucularımız. Eklememizi istediğiniz veya unuttuğumuz akımlar varsa yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz.