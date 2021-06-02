Hollanda'daki Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı'nın iddialarına göre sosyal medya devi TikTok, çocuk kullanıcıların verilerini ihmal ediyor. Bu sebeple sosyal medya devi, tam 64 bin ebeveyn adına dava edildi. TikTok tarafından da konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz günlerde TikTok’taki bir akıma katılmaya çalışan iki çocuğun başına gelenleri sizlerle paylaşmıştık. Çok farklı olaylara sahne olan sosyal medya platformunu bir kısım fazlasıyla severken, diğer kısım tamamen ortadan kalkmasını istiyor. Pandemi sebebiyle hayatın dijitale geçmesi, diğer sosyal medya uygulamalarının yanında TikTok'un da kitlesini oldukça arttırsa da platform, bu gibi sebepler yüzünden hala bir tartışma konusu olarak varlığını sürdürüyor.

TikTok hakkında yeni bir haber Hollanda tarafından geldi. Hollanda'da Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı’nın (SOMI) iddialarına göre TikTok, çocuk kullanıcılarının veri gizliliği ve güvenliğini ihmal ediyor.

Avrupa’daki 64 bin ebeveyn adına açılan davada istenen miktar, 1,4 milyar euroyu aştı:

SOMI’nın açıklamalarına göre TikTok, veri kullanımına ilişkin gerekli izinleri uygun şekilde almadı. Bunun yanı sıra açıklamalara göre platform, çocuk kullanıcıların karşılaşma ihtimalinin olduğu zararlı veya uygun olmayan içerikler karşısında yeterli koruma sağlamıyor. Bunlara ek olarak sosyal medya devinin gerekenden fazla kullanıcı verisi depoladığı da yapılan açıklamalar arasında.

SOMI kurucularından Cor Wijtvliet, kendilerinin yanında ilgili AB kurumlarının da TikTok’a birçok mektup yolladığını fakat sonuç alamadıklarını, bu sebeple de dava açtıklarını belirtti. TikTok tarafından gelen açıklamadaysa kişisel veri güvenliğinin kurumun önceliklerinde yer aldığı ve bu amaçla 16 yaşından küçük bireylerin ebeveynlerine, çocuklarının hesaplarına erişim imkânı sağlandığı belirtildi.

TikTok, daha önce benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu davaların çoğunluğunda, sosyal medya devinin reşit olmayan kullanıcıların güvenliği için ayrıca çalıştığı belirtilmişti. TikTok’un, izinler ve toplanılan veriler konusunda daha şeffaf olması ve SOMI’nın açıklamalarında da bulunduğu üzere gerekli izinleri gerekli şekilde alarak kullanıcıları bilgilendirmesi isteniyor.