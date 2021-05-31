TikTok Akımına Katılmak İsteyen Çocuk Alevler İçinde Kaldı

ABD Oregon'da yaşayan 13 yaşındaki Diane Crane, TikTok'ta yer alan bir akım için video çekmek istersen alevlerin içinde kalması sonucu boynunda ve kolunda üçüncü dereceden yanıklar oluştu. 2 haftadır yoğun bakımda olan küçük kız, bu süreçte tam 3 ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada trend olan akımlar, küçük yaşlardaki çocuklara ciddi derecede zararlar vermeye devam ediyor. 24 saatten kısa bir süre önce, sizlerle TikTok'taki akım yüzünden mıknatıs yutup hastanelik olan çocukların hikayesini paylaşmıştık. Yine TikTok için bir video çekmek isteyen 13 yaşındaki kız, az daha yanarak canından oluyordu.

Oregon'da yaşayan Destini Crane adındaki küçük kızın amacı, TikTok'ta yer alan aynaya alkol dökerek yazı yazma akımına katılmaktı. Aynadaki alkolün bir anda alev alması sonucunda hem Destine'in vücudu hem de banyo yanmaya başladı ve küçük kızın sağ kolunda ve boynunda, üçüncü dereceden yanıklar oluştu.

Destini, sağ kolunu hareket ettirme kabiliyetini tamamen yitirmiş olabilir

13 Mayıs'ta kaldırıldığı yoğun bakımdan daha yeni çıkan Destini, bu süreçte 3 farklı ameliyat geçirdi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre küçük kız, vücudunda oluşan yanıklardan sonra kolunu hareket ettirme kabiliyetini yitirdi.

Destini'nin annesi Kimberly Crane, kızının küçük bir şişe alkol ve mum aldıktan sonra video çekeceğim diye banyoya girip alevler içinde kalışını şu ifadelerle anlattı: "Oturma odasında annemle sohbet ediyorduk Bir anda Destini, banyoda benim adımı bağırmaya başladı. Koşarak banyoya gittiğimde Destini'nin ve banyodaki her şeyin alevler içinde olduğunu gördüm."

Çok uzun bir süredir yoğun bakımda olan Destini, yavaş yavaş kendine gelse de durumun hala farkında değil. Küçük kızın annesi, Destini için "Uyanıp ona neler olduğunu anladığında çıldıracağından eminim" ifadelerinde bulundu.