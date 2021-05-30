TikTok uygulamasındaki yeni bir akım, birçok insanı hastanelik etti. Bilgilere göre bu akıma katılan kullanıcılar, iki küçük mıknatısı dil üzerine yerleştirip, kendilerini piercing kullanıyormuş gibi gösteriyorlar.

Daha önce sosyal medya platformlarında tehlikeli olduğuna şahit olduğumuz birçok akım görmüştük. Farklı uygulamalardan bahsetmiş olsak da TikTok, bu konuda dünya gündeminden düşmek bilmedi. Bu sebeple de birçok konumda yasaklarla karşı karşıya kalmış olan uygulamanın sevmeyeni kadar seveninin de olduğunu söylesek haksız sayılmayız.

Geçtiğimiz yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olan bir TikTok akımı bugün gündemimizde. Başta da bahsettiğimiz gibi bu akım, kişilerin iki küçük top mıknatısı dilin iki tarafına yerleştirip, dillerinde piercing varmış gibi göstermelerini kapsıyor. İngiltere'de geçtiğimiz 3 yılda mıknatıs yutma nedeniyle hastaneye başvuran çocuk sayısıysa 65'i aştı.

Doktorlar, 11 yaşındaki bir çocuğun bağırsağının bir kısmını almak zorunda kaldı

11 yaşındaki Ellis Tripp adlı çocuk, küçük manyetik toplardan yaklaşık 5 adet yuttu ve hastaneye götürüldüğünde acilen ameliyata alınıp yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatta, bağırsağındaki topların çıkarılabilmesi bağırsağın bir kısmının alınması gerekti. Durum hakkında isyanda olan annesi, çocuğu hastaneye zamanında ulaştırılmasaydı bu TikTok akımının onu öldürebileceğini ve ebeveynlerin çocuklarını bu konular hakkında bilinçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Ellis Tripp dışında 13 yaşındaki bir kız çocuğu da bu akıma katılmak isterken ciddi ameliyatlar geçirmek zorunda kalanlardan. Annesinin sözlerine göre küçük kız, manyetik toplardan tam 15 adet yuttu. Çapı 6 milimetreyi geçmeyen bu toplar kolayca yutuluyor ve vücut içine girdiklerinde birbirlerini çekerek kan akışına ve vücuttaki organlara zarar veriyorlar.

Bu akımların tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz fakat konu çocuklara geldiğinde ebeveynlerin, abilerin, ablaların ve diğer sorumlu kişilerin bu çocukların sırf merak uğruna yapacağı eylemler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.