TikTok, Videolara Konum Ekleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde 800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu TikTok, kullanıcılarına sunacağı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre TikTok, videolara konum ekleme özelliği getiriyor.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok, kullanıcı sayısı arttıkça yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Geliştirici şirket, çok büyük bir yenilik olmasa da kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, TikTok’un kullanıcılarının videolarına konumlarını ekleyebilmelerini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Navarra, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özelliğin şu an geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Konum ekleme özelliği:

Navarra’nın Twitter hesabından paylaştığı ve yukarıda da görebileceğini görsele göre konum ekleme seçeneği, platformda videoyu paylaşmadan önce belirlenebilecek. Bu konumun, videonun nerede çekildiğini mi yoksa nerede paylaşıldığını mı belirteceği henüz net değil. Bir diğer Twitter kullanıcısıysa bu özelliğin, hâlihazırda kullanılan algoritmayı olumlu etkileyeceğini söyledi.

Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesini ve paylaşmasını sağlayan TikTok, şu an en hızlı büyüyen uygulamalar arasında yer alıyor ve uygulamanın dünya genelinde 800 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor. Hem Android hem de iOS platformlarında kullanılan uygulama bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olması sebebiyle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.

Şu an için videolara konum ekleme özelliğiyle ilgili olarak şirketten herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ayrıca bu özelliğin TikTok kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair de henüz net bir bilgi bulunmuyor. Peki, siz TikTok’a eklenecek olan bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı bir özellik mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.