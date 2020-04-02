TikTok Akımı YouTube'a Geliyor: YouTube Shorts

Kullanıcılar tarafından üretilen kısa süreli ve müzik içerikli videolar artık YouTube'a da geliyor. YouTube'un TikTok'a rakip olacak yeni özelliği YouTube Shorts, sınırsız müzik kütüphanesine sahip olmasıyla öne çıkacak.

Günümüzün sosyal medya platformları arasında bulunan TikTok, kısa süreli videolar ile konsept dâhilindeki bir şeylerin anlatılmaya çalışıldığı yer olarak biliniyor. Kullanıcısına ve izleyicisine verdiği eğlence sayesinde TikTok, 7'den 70'e yaş sınırı tanımayan bir kitleye sahip.

2016 yılında yayınlanan video paylaşım platformu TikTok, alanındaki liderliği korumaya devam ediyor. Ne var ki YouTube tarafından gelen ancak beklenmeyen bir haber, bunu tamamen değiştirebilir.

TikTok'un yerini almaya aday platform: YouTube Shorts

Ortaya çıkan yeni bir habere göre Google, kendi video yayın servisi YouTube'un Android ve iOS işletim sistemlerindeki mobil uygulamalarına Shorts isimli bir özelliği ekleyerek kendi TikTok'unu oluşturmayı planlıyor.

YouTube'un hâlihazırda lisansına sahip olduğu sınırsız müziği avantaj olarak kullanacak olan YouTube Shorts, kullanıcılar tarafından üretilecek içerik değerindeki videolarda kullanılabilecek. Shorts, kullanıcıları TikTok'ta olduğu gibi kendi videolarını oluşturmaya teşvik edecek kısa ve öz videoları bünyesinde barındıracak.

YouTube sözcüsü ise e-posta üzerinden yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi istenmesine cevap olarak: "Söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

YouTube'un Shorts özelliği ile başarı yakalaması durumunda YouTube Premium'u Apple Music ve Spotify'a karşı kullanabileceği bir kozu elde edebileceği ön görülüyor. Diğer bir yandan ise piyasaya yeni çıkan şarkıları oldukça kısa bir sürede ve kolay bir şekilde viral hâle getirmekte üzerine tanımayan TikTok, kısa bir süre önce kendi müzik uygulamasını duyuracağını açıklamıştı.

YouTube ise devasa kullanıcı kitlesini kullanarak yeni Shorts özelliğini çok kısa bir sürede yaygın hâle getirebilir. YouTube'un bu özelliği yıl sonuna kadar duyuracağı belirtiliyor.