TIME, 2022 Yılın Kişisi'ni Açıkladı: Volodimir Zelenski!

TIME, 2022 yılı için "Yılın Kişisi"ni belirledi. Yılın Kişisi, Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski oldu.

Her yıl, yıl içinde yaptıklarıyla ve elde ettiği başarılarla konuşulan isimleri değerlendiren TIME dergisi, 2022 için ‘Yılın Kişisi’ni seçti. Dergi, yılın kişisi ile ‘Yılın Kahramanları’, ‘Yılın İkonu’ ve ‘Yılın Şovmeni’ni de seçti.

Yılın Kişisi, geçtiğimiz hafta TIME tarafından başlatılan halka açık oylamayla seçildi. Adaylar arasında Elon Musk, Liz Cheney, MacKenzie Scott, Ron DeSantis ve Janet Yellen ve Volodimir Zelenski de yer alıyordu.

Yılın Kişisi: Volodimir Zelenski!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Ukrayna’nın korunmasında büyük rol oynayan Volodimir Zelenski, TIME tarafından Yılın Kişisi seçildi. Öte yandan Zelenski, bu unvanı tek başına taşımayacak.

Yılın Kişisi ödülü, Volodimir Zelenski ile ülkenin işgale direnişini simgeleyen “Ukrayna’nın Ruhu”na layık görüldü.

Yılın Kahramanları: İran Kadınları

İran kadınları, ülkede eğitim, liberallik, sekülerlik, kolej ve yurt dışı seyehati, politikada rol oynamak, ifade özgürlüğü ve kıyafet özgürlüğü için mücadele ediyor.

Yılın İkonu: Michelle Yeoh

Malezyalı Michelle Yeoh, bu yıl adını “Everything Everywhere All at Once” filmiyle duyurmayı başardı. Oyuncu, 2008 yılında Rotten Tometoes tarafından “Tüm zamanların en büyük kadın aksiyon kahramanı”, 1997’de People tarafından “Dünyanın en güzel 50 insanı” arasında da seçilmişti.

Yılın Şovmeni: Blackpink

Tüm dünyada büyük bir popülerlik yakalayan ve dört kadından oluşan Blackpink grubu, TIME tarafından ‘Yılın Şovmeni’ seçildi. Grup, 2020 yılındaki ilk albümü ‘The Album’ ile sadece bir ayda bir milyondan fazla satmayı başarmıştı.

