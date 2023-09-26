Tinder, tüm üyelerin sadece yüzde 1 kadarının kullanabileceği "Tinder SELECT" isimli yeni abonelik paketini duyurdu. Başvuruyla aktif edilecek abonelik paketi anormal pahalı. Peki Tinder SELECT aboneliği ne gibi avantajlar sunuyor?

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder ile ilgili garip bir gelişme yaşandı. Tinder, tüm dünyada sunduğu "Tinder+", "Tinder Gold" ve "Tinder Platinum" isimli abonelik seçeneklerinin yanına bir de "Tinder SELECT" planı ekledi. Ancak bu yeni abonelik paketi aşırı pahalı. Üstelik paranız olsa bile satın almanız çok zor. Peki Tinder SELECT'in diğer abonelik paketlerinden ne farkı var? Bu abonelik paketi kaç para?

Tinder SELECT, platformda sadece "seçkin" kullanıcıların deneyimleyebileceği yeni bir abonelik seçeneği sunuyor. Hatta Tinder'ın açıklamasına göre tüm kullanıcıların sadece yüzde 1 kadarı bu özel abonelik paketini kullanabilecekler. Ekip, Tinder SELECT için açtığı başvuru formunu dolduran kullanıcıların hesap detaylarını inceledikten sonra Tinder SELECT hakkı verip vermeyeceğine karar verecek.

Tinder SELECT abonesi olmaya hak kazanan kullanıcılar, aylık 500 dolar ödeme yapacak!

Tinder tarafından yapılan açıklamalara göre SELECT abonesi olmaya hak kazanan kullanıcıların aylık 500 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Bu tutarın Türkiye'de kaç TL olacağını öğrenmek için Tinder'ın Türkçe destek sayfalarını inceledik ancak bir sonuca ulaşamadık. Şirket Türkiye için yerel fiyatlandırma politikası uygulamaz ve 500 doları olduğu gibi tahsil etmeye kalkarsa tüketicinin yapması gereken ödeme aylık 13 bin 600 TL civarında olacaktır. Peki Tinder SELECT'in diğer aboneliklerden ne farkı var da bu denli pahalı?

Tinder'ın internet sitesinde Select için şu avantajlardan bahsediliyor:

Özel Mesaj: Haftada en fazla 2 kere olmak üzere, eşleşmene gerek kalmadan birisine mesaj gönderebilirsin. Sadece Beğenilenler sekmesi aracılığıyla Özel Mesaj gönderebileceğini, aynı anda Super Like gönderemeyeceğini ve bazı kullanıcıların Özel Mesaj almamayı tercih edebileceğini lütfen unutma.



En Öne Geç: Beğendiğin kişiler, Gold veya Platinum abonesi olmasalar bile Gold Eşleşme tablosunda senin profilini net olarak görür. Profilin ayrıca 7 gün boyunca karşı tarafın Gold Eşleşme tablosunda öncelikli olarak kalır.



Özel Kimlik: Üyeliğini özel bir SELECT rozetiyle sergile. Bu rozeti profiline eklemek istemiyorsan, Ayarlar bölümünden bu rozeti devre dışı bırakabilirsin.



SELECT Modu: Tinder'ın en çok aranan profillerini gör ve onlara görün. Böylece çok daha harika bağlantıların keyfini çıkarabilirsin.



VIP Deneyimi: Üyelik verilecek kişi sayısı, mümkün olan en özel deneyimi yaşamanı sağlamak için kullanıcıların %1'inden daha azıyla sınırlıdır.



Erken erişim: Ayrıcalıklı yeni özellikleri önceden test eden ilk kişilerden biri ol.

Tinder SELECT başvuruları kademeli olarak alınacak

Tüm Tinder abonelerinin sadece yüzde 1'inin katılabilecekleri Tinder SELECT ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için biraz kurcaladık. Ancak Tinder SELECT aboneliklerine başvuruların şimdilik kapalı olduğunu gördük. Bu şaşırtıcı değil zira şirket, alımların kademeler halinde yapılacağını açıkladı.

Tinder SELECT başvuru sayfası için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.