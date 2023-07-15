Dünyanın en popüler flört uygulamalarından biri olan Tinder ile ilgili yapılan yeni bir araştırmada, platformu kullananların büyük bir kısmının hâlihazırda bir ilişkinin içinde olduğu ortaya çıktı!

İsmi ‘ciddi ilişkiler’ ile fazla anılmayan Tinder’ı kullansanız da kullanmasanız da bilirsiniz ki, günümüzde partner bulmanın en kolay yollarından biri hâline geldi.

Fakat karşınıza çıkan insanların ne kadarının dürüst olduğunu bilebilir misiniz? 1400 kullanıcıyla yapılan araştırmaya göre, uygulamada karşılaştığınız insanların üçte ikisinin ilişkisi var!

Tinder anketinin sonuçları, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

18 ila 74 yaşları arasındaki yaklaşık 1400 Tinder kullanıcısıyla yapılan ankette; katılımcıların üçte ikisinin zaten bir ilişki içinde olduğu, hatta bazılarının evli bile olduğu ortaya çıktı! Üstelik yarısı, ilişki kurup randevulaşmakla hiç ilgilenmiyordu bile.

Sonuçlar böyle olunca, kullanıcıların motivasyonları merak edildi.

Araştırmacılar daha derine indiler ve katılımcılara motivasyonları hakkında sorular sordular. Ayrıca; memnuniyet, dürtüsellik ve yalnızlık gibi kişisel olarak bildirilen psikolojik nitelikleri ölçtüler.

Bulgulara göre katılımcıların çoğu, diğer sosyal medya biçimleriyle aynı nedenlerle Tinder'ı kullanıyordu: zaman öldürmek, rastgele insanlarla etkileşime geçmek, diğerleriyle anında beğeni ve eşleşmenin tatmini… Ek olarak; Tinder'ı, dikkatlerini dağıtmak ve olumsuz duygularla baş etmek için kullananlar en az tatmine sahip olanlardı.

Klinik psikiyatr Elias Aboujaoude, bu durumu şu şekilde özetledi:

“Bazı durumlarda insanlar, sanki her zaman daha iyi seçenekler varmış gibi, diğer taraftaki çimlerin her zaman daha yeşil olduğu fikrine sahip olabilir."

"Yine de, başarılı ilişkilerin büyük bir yüzdesinin artık çevrim içi olarak başladığı gerçeğini inkâr edemeyiz.”