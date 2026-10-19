Skoda'nın en sağlam motorları hangileri ve bu motorları uzun ömürlü yapan teknik özellikler neler?

Tam 131 yıllık maziye sahip otomobil üreticisi Skoda'nın ürettiği motorlar arasında yıllardır dayanıklılığıyla adından söz ettiren dizel ünitelerden verimliliğiyle öne çıkan benzinli motorlara kadar pek çok seçenek bulunuyor.

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Biz de bu içerikte en başarılı, ölümsüz Skoda motorlarını derledik. Hazırsanız listenin ilk sırasıyla başlayalım.

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1.9 TDI

Skoda'nın en sağlam motorları denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri 1.9 TDI. Özellikle eski nesil Octavia ve Fabia modellerinde kullanılan bu dizel ünite, yüksek kilometrelerde çalışmaya devam edebilen yapısı ve ekonomik yakıt tüketimiyle yıllar içinde güçlü bir ün kazandı. Motorun dayanıklılığında dört silindirli, 1.896 cc hacimli tasarımının ve görece sade iki supaplı silindir kapağı yapısının önemli bir payı bulunuyor.

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1.6 MPI

Turbo benzinli motorların karmaşıklığından uzak bu atmosferik benzinli motor, turbo kullanmaması ve çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemiyle nispeten sade bir mekanik yapı sunuyor. 1.598 cc hacimli bu motorun yaygın versiyonları yaklaşık 102-105 PS güç üretiyor.

1.4 TSI EA211

Eski TSI motorlarla yeni nesil üniteleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü 1.4 TSI adı altında sunulan her motor aynı teknik altyapıya sahip değil. Özellikle 2012 sonrasında yaygınlaşan EA211 ailesi, önceki EA111 neslinden farklı tasarımıyla benzinli motorlar arasında değerlendirmeye değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EA211 ailesindeki 1.4 TSI motorlar, versiyona bağlı olarak yaklaşık 125-150 PS güç ve 200-250 Nm tork üretebiliyor. Turbo beslemesi sayesinde küçük hacmine rağmen canlı bir sürüş sunarken, triger kayışı kullanan tasarımı da önceki bazı zincirli TSI motorlardan ayrılmasını sağlıyor. Elbette bu motor tamamen masrafsız değil; su pompası ve termostat gövdesindeki kaçaklar gibi noktaların kontrol edilmesi gerekiyor.

2.0 TDI EA288

Daha büyük ve ağır Skoda modellerini tercih edenler için 2.0 TDI, dayanıklılık ve çekiş gücünü bir araya getiren seçeneklerden biri. Özellikle EA288 ailesine ait yeni nesil versiyonlar, yüksek torkları sayesinde uzun yolda, otoyol sürüşlerinde ve araç yüklüyken rahat bir kullanım sunuyor. Örneğin Octavia ve Superb gibi modellerde kullanılan bazı 2.0 TDI versiyonları 150 PS güç ve 320-340 Nm civarında tork sunabiliyor.