Geçtiğimiz gün Titanik gezisi sırasında kaybolduğu açıklanan denizaltının Logitech kontrolcü ile kontrol edildiği ortaya çıktı.

Kuzey Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde 111 yıldır yatmaya devam eden Titanik, geçtiğimiz gün üzücü bir olayla yeniden gündeme geldi. Titanik’e 250 bin dolar karşılığında geziler gerçekleştirilen bir denizaltı, içindeki mürettebat ve misafirleriyle okyanusta kayboldu.

OceanGate’e ait Titan adlı denizaltının bulunması için çalışmalar başlamışken CBS News tarafından 5 ay önce yayınlanan görüntüler, ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Denizaltı, Logitech’in bir nesil büyüten kontrolcüsü F710 ile kontrol ediliyordu.

CBS News’ın 5 ay önce paylaştığı video:

Logitech kontrolcüsü, 03:37’de gösteriliyor.

Üstelik kontrolcü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı da görülüyordu. Yapılan tek düzenleme, joysticklerin daha rahat kontrol edilmesini sağlayacak uzatma aparatlarıydı.

Tabii şu aşamada kontrolcü ve denizaltının kayboluşu arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Aynı şekilde bu kontrolcünün, ardımızda bıraktığımız süre içinde değişip değişmediği hakkında da bir bilgi yok. ABD ve Kanadalı yetkililer, okyanustaki çalışmalarını sürdürmeye devam ederken denizaltıdan gelen son verilerin de incelenmesi sürüyor.