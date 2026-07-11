Sıfır kilometre bir otomobil satın almak, kusursuz bir sürüş deneyimi yaşayacağınız anlamına gelmeyebiliyor. Günümüzde birçok modelde kullanıcıların sıkça karşılaştığı kronik sorunları ve bu problemlerin nedenlerini inceliyoruz.

Sıfır kilometre bir araç satın alırken çoğu kişi donanım, motor seçeneği ve fiyat etiketine odaklanıyor. Ancak uzun vadeli kullanım deneyimlerini belirleyen en önemli konulardan biri de modelin bilinen kronik sorunları oluyor.

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Elbette burada bahsedilen problemler tüm araçlarda ortaya çıkmıyor. Ancak servis kayıtları, kullanıcı forumları ve uzun dönem deneyimlerinde öne çıkan bazı ortak şikayetler bulunuyor. Eğer araç satın alma aşamasındaysanız, bahsedeceğimiz detaylar karar verirken işinize yarayabilir.

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Skoda Octavia: Alternatör ve elektronik arızalar

Özellikle son nesil Octavia'da kullanıcıların en sık dile getirdiği konulardan biri elektronik sistemler oluyor. Bazı araçlarda alternatör kaynaklı uyarılar, akü boşalması ve çeşitli elektronik hata mesajları görülebiliyor. Bunun yanında multimedya sisteminin zaman zaman donması ve yazılımsal sorunlar da kullanıcı yorumlarında sıkça karşımıza çıkıyor.

Opel Mokka: Boya atması ve vernik problemleri

Opel Mokka kullanıcılarının çeşitli platformlarda en sık dile getirdiği konulardan biri boya ve vernik dayanıklılığı oluyor. Özellikle kaput, tavan ve taş darbesine maruz kalan ön yüzeylerde boya atması, vernik incelmesi veya küçük taş izlerinin kısa sürede belirgin hâle gelmesi bazı kullanıcıların şikâyetleri arasında yer alıyor.

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Opel Frontera: Elektrik ve şarj sorunları

Yeni nesil Frontera'da kullanıcıların en sık dile getirdiği konuların başında elektrik-elektronik sistemleri geliyor. Özellikle elektrikli versiyonda DC hızlı şarj hataları, şarjın kesilmesi ve yazılım kaynaklı bağlantı problemleri bazı kullanıcılar tarafından rapor edilirken, Opel yayımladığı güncellemelerle bu sorunları gidermeye çalışıyor.

Toyota Corolla: Yalıtım problemleri

Corolla genel olarak dayanıklılığıyla öne çıksa da bazı kullanıcılar yüksek hızlarda yol ve rüzgar sesinin kabine çok fazla yansıdığını belirtiyor.

Togg T10X: Yazılım ve 12V akü sorunları

Togg T10X'te kullanıcıların en sık dile getirdiği kronik sorunların başında yazılım kaynaklı ekran donmaları, sensör hataları ve bağlantı problemleri geliyor. Bunun yanında bazı kullanıcılar 12V yardımcı akü boşalması ve şarj sisteminde yaşanan kesintiler nedeniyle servis desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Mercedes C Serisi (W206): Elektronik ve yazılım hataları

İlk üretim araçlarında ekran donmaları, sürüş destek sistemlerinde hata mesajları ve sensör arızaları görülebiliyordu. Mercedes birçok sorunu servis güncellemeleriyle çözdü ancak modelin kullanıcı yorumlarında elektronik sistemler hâlâ dikkat çekiyor.

Hyundai Tucson: DCT şanzıman titremesi

Hyundai Tucson'un 1.6 T-GDI motorla sunulan çift kavramalı DCT şanzımanlı versiyonlarında düşük hızlarda titreme ve kararsız vites geçişleri kullanıcıların en sık dile getirdiği şikayetler arasında yer alıyor. Özellikle yoğun dur-kalk trafiğinde kalkış anında hissedilen sarsıntılardan bahsediliyor.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, bahsettiğimiz modeller ve kronik sorunlarını, kullanıcı forumları, Şikayetvar kayıtları, sosyal medya toplulukları ve araç sahiplerinin paylaştığı deneyimlerden yola çıkarak derledik. Araçların üretim yılı, donanım seviyesi, kullanım koşulları ve bakım geçmişi gibi faktörler yaşanan deneyimlerde farklılıklara neden olabilir.

Peki sizin bu listede olmalıydı dediğiniz başka bir model ve problem var mı?