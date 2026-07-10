Chery’nin Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri yer alırken, TIGGO7 Prestige 4x2 2.390.000 TL’den, TIGGO8 ise 2.860.000 TL’den listelendi. TIGGO7 Comfort için paylaşılan 1.999.000 TL’lik ÖTV/KDV fiyatı dikkat çekiyor.

Chery, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamında yer alan TIGGO8, TIGGO7 ve TIGGO7 Comfort modelleri bulunuyor.

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Bu içerikte Chery’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat bilgilerini inceliyoruz. Listede kampanyalı fiyat ya da opsiyon bedeli yer almadığı için ilgili alanlar tabloda “-” olarak gösterildi. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Chery fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı TIGGO8 2.860.000 TL - TIGGO7 2.390.000 TL - TIGGO7 Comfort - -

TIGGO7 Comfort için paylaşılan 1.999.000 TL’lik tutar, listede “tavsiye edilen ÖTV/KDV fiyatı” olarak yer aldığı için anahtar teslim başlangıç fiyatı tablosuna dahil edilmedi.

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TIGGO8 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Prestige 7DCT 2.860.000 TL -

Chery TIGGO8, markanın SUV ürün gamında daha geniş aile kullanımına odaklanan seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Prestige donanımı ve 7DCT şanzımanlı tek versiyonla paylaşılan model, yüksek oturma pozisyonu ve günlük kullanıma uygun büyük SUV karakteriyle öne çıkarılıyor.

TIGGO8 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Prestige 4x2 7DCT 2.390.000 TL - 1.6 TGDI 145hp Prestige 4x4 7DCT 2.640.000 TL -

Chery TIGGO7, markanın orta sınıf SUV seçenekleri arasında konumlanan modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde iki farklı versiyonla yer alıyor. Prestige donanımıyla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin bulunması, farklı kullanım beklentilerine yönelik alternatif oluşturuyor.

TIGGO7 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 Comfort fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 TGDI 145hp Comfort 7DCT - -

Chery’nin paylaştığı listede TIGGO7 Comfort için tavsiye edilen ÖTV/KDV fiyatı 1.999.000 TL olarak belirtildi. Bu tutar anahtar teslim fiyat başlığı altında paylaşılmadığı için yukarıdaki tabloda anahtar teslim fiyat alanı “-” olarak gösterildi.

TIGGO7 Comfort, TIGGO7 ailesinde daha erişilebilir bir versiyon olarak listede yer alıyor. Comfort donanımı ve 7DCT şanzıman bilgisiyle paylaşılan model, Chery’nin SUV ürün gamında fiyat odaklı seçenek arayan kullanıcıların karşısına çıkıyor.

TIGGO7 Comfort opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye