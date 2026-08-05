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Togg, Ağustos Ayı Kredi Kampanyalarını Açıkladı: %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi Var!

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Togg, ağustos için kredi kampanyalarını açıkladı. 1 milyon TL'ye kadar %0 faizli kredi sunulacak.

Togg, Ağustos Ayı Kredi Kampanyalarını Açıkladı: %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

T10X ve T10F modelleriyle faaliyet gösteren Togg, geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markası olmayı başarmıştı. Togg’un her ay düzenli olarak kredi kampanyaları düzenlediğini görüyorduk. Şimdi ise Ağustos 2026 için belirlenen kredi imkânları açıklandı.

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Bu ay da Togg almak isteyen kullanıcılar, 0 faizli kredi kampanyalarına ulaşabilecek. Üstelik 1 milyon TL’ye kadar kredi imkânı var. Gelin modellerine göre sunulan kampanyalara bakalım.

İçerikten Görseller

Togg, Ağustos Ayı Kredi Kampanyalarını Açıkladı: %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi Var!
tog

Togg’da sunulan ağustos kredi kampanyaları

tog

Model Kredi miktarı, vade, faiz Aylık ödeme
Togg T10F V2 1 milyon TL (12 ay %0 faiz) 83.334 TL
Togg T10X V2 800 bin TL (12 ay %0 faiz) 66.667 TL

Açıklanan yeni finansman planına göre, Togg T10F V2 modelini satın almak isteyen müşterilere sunulan sıfır faizli kredi limiti geçen ayki 800 bin TL seviyesinden 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Kullanıcılar, bu 1 milyon TL’lik faizsiz krediyi 12 ay vadeli ve aylık 83.334 TL taksit ödemesi seçeneğiyle değerlendirebiliyor. Togg T10X V2 modeli tarafında ise 800 bin TL tutarındaki faizsiz kredi imkânı 12 ay vade ve aylık 66.667 TL taksit seçeneğiyle sunulmaya devam ediyor.

Daha yüksek tutarlı finansman desteği veya daha uzun geri ödeme vadeleri arayan tüketiciler için alternatif paketler de açıklandı. T10X V2 modeli için sunulan 1.700.000 TL tutarındaki kredi paketi, 48 ay vade ve %2,95 faiz oranı ile aylık 78.008 TL taksit imkânı sağlıyor. T10X V1 modeli için 1.300.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,95 faiz oranıyla aylık 59.653 TL taksitle sunulurken; T10X 4More versiyonu için ise 1.500.000 TL kredi 48 ay vade ve %2,95 faiz oranı ile aylık 77.527 TL taksit olarak listeleniyor.

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