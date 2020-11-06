İstanbul Tech Week 2020'de yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, start-up'lar ve geri dönüştürülebilirlik konusunda önemli sözler sarf etti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, çevrimiçi olarak düzenlenen İstanbul Tech Week 2020 etkinliğindeki "Türkiye'nin Otomotiv Yolculuğu" konulu panelde yerli otomobil geliştirme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, açıklamaları sırasında daha çok mobilite kavramına ve TOGG'un mobilite vizyonuna odaklandı.

Mobilite konusunda tüm dünyada bir dönüşüm gerçekleştiğini ifade eden TOGG CEO’su, günümüzde hareketliliğin ve A noktasından B noktasına gitme şeklinin hem içerik hem de yöntem olarak değiştiğini belirtti ve "Bizim vizyonumuzun çerçevesi, her şeyden önce bir otomobil şirketi olmak değil, otomobilden fazlası için yola çıktık diyoruz ve o mobilite ekosisteminin çerçevesini tanımlayıp çekirdeğini oluşturmaktır. Bunu tek başımıza da yapamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bizim yolculuğumuz bu çerçevede gelişiyor." şeklinde konuştu.

TOGG CEO'su: 200'e yakın bizimle ilgili start-up'ı inceledik

Mobilite ekosistemi içerisinde start-up'lara bakış açısının değişmesi gerektiğini ve 27 Aralık 2019’daki lansmanda üretilecek otomobilleri lanse ederken sembolik olarak 3 farklı alandan 3 farklı start-up’ı da tanıttıklarını ifade eden Karakaş, “Bizim beraber çalıştığımız start-up'larımız da bizim için bir OEM kadar önemli, onlar kadar yaratıcı, onlar kadar fikir üreten, değer üreten bir yapıdalar. Dolayısıyla olaya bu şekilde başladığımızda onlarla çalışma biçimi de biraz daha farklı oluyor. Aynı göğüs hizasında bir partner olarak start-uplarla iş yapmaya başladığınız zaman olayın boyutu biraz daha farklı oluyor.” dedi ve start-up’larla ilgili sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz 200'e yakın bizimle ilgili start-up'ı inceledik. 150'den fazlasıyla görüştük ve bunların içerisinden ilk etapta 50 kadarını bizimle ilgili olarak karşılıklı değer yaratabileceğimiz partner olarak belirledik ve onların önemli bir kısmıyla da görüşmelerimize başladık. Yani biz daha otomobilimizin mekanik aksamlarını tasarladığımız gibi aynı şekilde mobilite ekosistemi etrafında oluşacak olan yeni iş modelleri için ihtiyaç duyduğumuz partnerlerimizi de tasarlamaya devam ediyoruz.”

"Batarya ortağımız, geri dönüşüm konusunda çözüm sunabilen tek oyuncu"

Paneldeki konuşmasının ardından kendisine yöneltilen bazı soruları yazılı olarak yanıtlayan Gürcan Karakaş, sürdürülebilir malzeme kullanımı ile ilgili hedefleri olup olmadığı ile ilgili soruya, “Var, ülkemizin değil, Avrupa'nın en temiz tesisini kuruyoruz. Batarya partnerimiz tekrar kullanım ve geri dönüşüm konusunda şu ana kadar çözüm sunabilen tek oyuncu. Ayrıca zeytin çekirdeğinin kullanımından başlayarak birçok konuda (start-up'lar dahil) çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

Elektrikli araçlardaki bataryaların ömrünü tamamladıktan sonra ikincil ömür konusunda nasıl bir planları olduğu hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Karakaş, “Bataryalar 8 sene otomobilde kullandıktan sonra ikinci hayatlarında enerji depolama amaçlı olarak kullanılacak. Ayrıca batarya ortağımız batarya geri dönüşüm konusunda dünyada lider konumda ve bizim de bu teknoloji ve iş modeline erişimimiz olacak.” ifadelerini kullandı.