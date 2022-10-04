Her geçen gün hakkında yeni bilgileri ortaya çıkan Togg’un bu kez de trafikte güvenlik araçlarıyla yapılan sürüş testleri paylaşıldı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ve haberler ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Togg’un şarj cihazları Trugo ağının 81 ilde kuruluma hazır olduğu paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Tuncay Özilhan’ın Togg fiyatı hakkındaki açıklamasının ardından da Togg’un resmi Twitter hesabından bir açıklama yapılarak aracın muhtemel fiyatı ve diğer iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklanmıştı.

Bugün ise Togg’un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı ve yayınlanan videoda aracın trafikteki testlerinden görüntüler paylaşıldı.

Togg güvenlik araçları eşliğinde trafikte

Paylaşılan videoda 2 adet Togg otomobilinin güvenlik araçları eşliğinde trafikte yapılan testleri mevcut. Video hakkında yapılan açıklamada ise “Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda da Togg’un akşam saatlerinde trafikteki bir test sürüşünden görüntüler paylaşılmıştı. Ancak bu görüntülerde herhangi bir güvenlik aracı yer almıyordu. Daha sonrasında paylaşılan başka bir videoda da araç, yine akşam saatlerinde test edilirken görüntülenmişti.

Geçtiğimiz ayın başlarında da Togg’un “Çin’den araklandığı” iddia edilmişti ve sosyal medya bu iddianın ardından ikiye bölünmüştü.