Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli otomobilin fiyatı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Özilhan, fiyatların 900 bin TL altında olacağını gösteren ifadeler kullandı.

27 Aralık 2019 Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili, henüz herhangi bir fiyata kavuşamadı. Uzun zamandır belirlenmesi beklenen fiyatlar hakkında dönem dönem açıklamalar gelirken, bugün bu konuda yeni bir açıklama daha geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ortaklarından Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, aracın vatandaşların ulaşabileceği bir fiyatla çıkacağını söyledi. Dünya’ya konuşan Özilhan, fiyat hakkında şunları söyledi:

"Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz"

“İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz.”

Peki bu açıklama ne anlama geliyor?

Dünya’dan Aysel Yücel’e göre Togg’un fiyatı hakkında yapılan bu açıklama, fiyatın 900 bin TL’nin altında olabileceğini gösteriyor. Zira elektrikli araçlarda Togg’un da dahil olacağı %10’luk ÖTV diliminde araçların vergisiz fiyatları maksimum 700 bin TL oluyor. %10 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile aracın fiyatının en fazla 900 bin TL olacağı öngörülüyor.

Fakat Özilhan’ın açıklamasına göre Togg için %7’lik ÖTV planlanıyordu. Özilhan, arada oluşan %3’lük farkın bir şekilde karşılanacağına işaret etti. Bu da Togg’un fiyatının 900 bin TL’nin altında kalacağının bir başka göstergesi. Elbetteki bu fiyatlamalar, bugünün euro kuru ve vergi payları ile dile getirilen ifadeler. Araç piyasaya çıktığında durum ne olur, bugünden kestirmek zor.

Peki sizce Togg, 900 bin TL'nin altında kalması halinde Tuncay Özilhan belirttiği gibi vatandaşların ulaşabilieceği bir otomobil olur mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz...