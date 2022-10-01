Trugo’nun Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Kuruluma Hazır

Togg’un elektrikli araç şarj ağı Trugo, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Star Charge şarj istasyonlarının Türkiye’nin dört bir yanında kurulum için hazır olduğunu belirtti.

2022 yılı, Türkiye için elektrikli otomobile dair en çok atılımların yapıldığı yıl oldu. Bu yılın başlarında Enerji Bakanlığı, Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısının artacağını söylemişti. Hatta Elon Musk, Tesla araçlarının Türkiye’ye getirilip bölgesel fiyatlandırma ile satışa çıkması için bir anlaşma bile yapmıştı.

Bu atılımlara bir yenisi ekleniyor. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg’un yüksek performanslı geniş kapsamlı şarj ağı olan Trugo, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımla birlikte yeni şarj istasyonlarının kuruluma hazır olduğunu paylaştı.

180 kW gücündeki Star Charge şarj cihazları kuruluma hazır

Elektrikli araçları 25 dakikada %80 oranında şarj edebilme kapasitesine sahip olan Trugo’nun Star Charge şarj istasyonları tam 180 kW gücünde. %100 yenilenebilir enerji sağlayan 1000 adet 2000 soketli şarj cihazı, Türkiye’nin 81 ilinde 600’ün üzerinde konuma yerleştirilmeye hazır durumda.

Trugo, bu 600 adet konumu trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 ve 50 km aralıklarla yerleştirmeyi ve elektrikli araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor. Şu an için yapılan paylaşımda Trugo’nun bu istasyonları ne zaman yerleştirmeye başlayacağı bilinmiyor.

Ancak söylenilene göre cihazlar kuruluma hazır. Biz de daha önce elektrikli araç ile dizel aracın tüketim farkını ölçtüğümüz bir video hazırlamıştık. Onu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Elektrikli vs Dizel