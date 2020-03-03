Desperado ve Philadelphia filmleriyle sinema dünyasına damga vuran Antonio Banderas, Uncharted filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Bununla birlikte filmin yönetmen koltuğuna oturacak 7. isim de belli oldu.

Sony, Naughty Dog’un sevilen macera oyunu Uncharted’ı beyaz perdeye taşımak konusunda yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen hedefinden şaşmadan yoluna devam ediyor. Bugün gelen yeni haberler, Uncharted filminin kadrosuna katılacak efsane isimle birlikte yedinci bir yönetmenin de doğrulandığını ortaya koydu.

Variety’nin haberine göre Desperado, Evita, Philadelphia ve The 13th Warrior yapımlarıyla sinema dünyasına adını kazımış Antonio Banderas, Sony’nin Uncharted filminde yer alacak. Böylece filmin oyuncu kadrosu, var olan tanıdık ve sevilen isimlerin yanı sıra efsane bir isimle genişleyecek.

Antonio Banderas, Uncharted kadrosuna katıldı:

Uncharted; Nathan Drake’e hayat verecek Tom Holland ve Nathan’ın akıl hocası olan Victor 'Sully' Sullivan’ı canlandıracak Mark Wahlberg isimlerini kadrosunda bulunduracak. Bu isimlerle birlikte zaten ilgileri üzerine toplayan Sony, Antonio Banderas’ı da kadroya ekleyerek filmi daha da merak uyandıran hâle getirmeyi başardı.

Bununla birlikte Uncharted’ın yönetmen koltuğunda olan sarsıntılar yeni bitmişken Uncharted’a yönetmenlik yapacağını duyduğumuz yedinci isim de açıklandı. Habere göre Venom filminin yönetmeni Ruben Fleischer, Uncharted’ın yönetmen koltuğunda oturmayı kabul etti.

Böylelikle Dan Trachtenberg, Travis Knight, Shawn Levy ve Seth Gordon gibi isimlerin ardından Ruben Fleischer, yönetmen koltuğuna oturacağını söyleyen yedinci isim oldu. Bu kadar fazla yönetmen değişimi yaşanmasının arkasındaki sebepse hâlâ bilinmiyor.

Sony’nin beyaz perdeye taşımayı planladığı Uncharted hakkında geçtiğimiz haftalarda Tom Holland’dan açıklama geldi. Ünlü oyuncu, filmin çekimlerine mart ayında başlanacağını belirterek filmin konusunun Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunundan esinlenildiğini açıkladı.

Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas ve önümüzdeki günlerde değişmezse Ruben Fleischer’ın içinde bulunacağı yapım, 5 Mart 2021 tarihinde vizyona girecek. Tabii Sony’nin filmin çıkış tarihini daha önce ertelediğini görmüştük ancak umarız her şey yolunda gider ve filme bir an önce kavuşuruz.