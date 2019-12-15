26 Haziran 2020 tarihinde beyaz perdeyle buluşması planlanan Top Gun: Maverick filminin yepyeni bir posteri hayranlarla buluştu. Bugün seyirciyle buluşan yeni posterin ardından da yarın filmin yeni fragmanının çıkması bekleniyor.

Paramount’un sürprizleri yeni posterle de son bulmuyor. Pazar günü yayınlan posterin hemen ardından filmin yeni fragmanının bu Pazartesi seyirci karşısına çıkması planlanıyor. Film şirketleri genellikle fragmanları yıl sonunda yayınlamayı tercih ediyor ve Top Gun: Maverick filmi de 2020 yılının en çok konuşulan yapımları arasında yer alacak gibi gözüküyor.

Hayranların uzun zamandır beklediği serinin ikinci filminde yine Pete ‘Maverick’ Mitchell seyirci karşısına çıkıyor:

Filmin yayınlanan ilk fragmanında gördüğümüz üzere Maverick’in kariyeri, yaşanan olayların ardından pek de istikrarlı yol almıyor. İlk fragmanda yalnızca genel bir bakış elde etmek mümkün olsa da yayınlanacak ikinci fragmanın, seyircide filmin hikayesine dair daha iyi bir fikir oluşturacağı düşünülüyor.

Top Gun: Maverick yapımının oyuncu kadrosunda Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, ve Ed Harris gibi isimler de yer alıyor ve filmin yönetmen koltuğunda da Joseph Kosinski oturuyor. Kosinski, daha önce Tom Cruise’ın başrolde yer aldığı Oblivion yapımında da yönetmenlik yapmıştı.

Filmin ilk fragmanı:

Geçtiğimiz günlerde Warner Bros. da Shazam 2’nin vizyon tarihini duyurdu

Başrol koltuğunda Zachary Levi’nin yer aldığı DC spin-off’u Shazam, aksiyonla dolup taşan hikayesine ikinci filmi ile kaldığı yerden devam edecek. Warner Bros., Shazam 2’yi resmen onaylamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise filmin vizyon tarihinin 1 Nisan 2022 olacağını açıkladı.

DC, Marvel yapımlarının aksine her filmin kendine has bir evreni ve hikayesi olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle, bütün kahramanların bir araya geldiği bir sinematik evren yaratma fikrine hiç de sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz aylarda Aquaman, Shazam ve Joker gibi yapımlarla oldukça fazla övgü toplayan DC, bu başarısını devam ettirmek için yeni adımlar atıyor.

DC yapımları için bir anlaşmaya içinde olan Warner Bros., Shazam 2’nin vizyon tarihine kesin onay getirdi. Film, bir çocuğun “Shazam!” çığlığıyla altı mitolojik Tanrıya denk güce sahip bir süper kahramana dönüşmesini konu alıyor ve ilk yapımıyla birlikte dünya genelinde 365 milyon dolar gişe hasılatı toplamayı başardı.