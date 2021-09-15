Tostçu Mahmut, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada Tostçu Mahmut lakabıyla tanınan Anıl Kurt, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Hatalı sollama sonucunda bir TIR ile kafa kafaya çarpışan Kurt, kazadan kısa bir süre önce 206 km/sa hızla gittiğini gösterdiği bir hikaye paylaşmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen "Tostçu Mahmut" lakaplı Anıl Kurt, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ulukışla-Adana yolunda bir TIR ile kafa kafaya çarpışan Kurt'un sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar ise kazanın göz göre göre geldiğinin açık bir göstergesiydi.

Edinilen bilgilere göre Tostçu Mahmut, İstanbul Beşiktaş'ta açmaya hazırlandığı şubeye gitmişti. Buradan dönüşte hız limitlerini aşan ve ulaştığı 206 km/sa hızın videosunu çekerek takipçileriyle paylaşan fenomen, o videodan bir süre sonra trafik kazası yaptı. İddialara göre Anıl Kurt'un kullandığı Volkswagen Transporter araç, hatalı sollama nedeniyle TIR ile çarpıştı.

Kazanın ne kadar ciddi olduğu, aracın halinden belliydi

Saat 02.30 sıralarında yaşanan kazaya, çevredekilerin ihbarıyla müdahale edildi. İtfaiye, sağlık ekipleri ve polisin devreye girdiği kazada, Anıl Kurt için yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı. TIR sürücüsü M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Tostçu Mahmut, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Anıl Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra defnedilecek.

Anıl Kurt, "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyanın sevdiği isimlerden bir tanesi haline gelmişti. Ütü tostuna görülen yoğun ilgi nedeniyle harekete geçen Kurt, bu tostu "Adana Tostu" ismiyle tescil ettirmişti. 27 yaşındaki genç adam, yaşadığı trafik kazası ile hayattan kopmuş oldu...

İşte kaza öncesi sosyal medyada yapılan paylaşımlar