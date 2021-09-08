Trafik kazalarında hatası olmayan tarafa ödenen "değer kaybı tazminatı" ile ilgili yeni bir çalışma yürütülüyor. Uzmanlara göre değer belirleyecek formülün yeni hali, vatandaşı mağdur edebilecek türden. Türkiye Sigorta Birliği ise böyle bir şey olmadığını savunuyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazaları sonrası yapılacak ödemelerle ilgili çok tartışılacak bir karara imza attı. Kazada hatası olmayan tarafa ödenecek tazminatı belirleyen "Değer Kaybı Hesaplama Formülü" için yeni bir ayar yapan ve yeni formülü kamuoyunun görüşüne açan SEDDK, sigorta şirketlerinin ödeyecekleri tazminatı ciddi anlamda düşürüyor. Uzmanlar, yeni formülle 10 bin TL'lik hasar için ödenecek tutarın 3.000 TL'ye kadar gerileyeceğini ifade ediyorlar.

SEDDK'nın yeni Değer Kaybı Hesaplama Formülü, Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası (SEİS) ile Türkiye Sigorta Birliği'ni (TSB) karşı karşıya getirdi. SEİS Başkanı Mesut Cemil Boyner, yeni formülün yalnızca sigorta şirketlerinin çıkarına olduğu söylerken TSB, endişelenecek bir durumun olmadığını açıkladı. Formül tartışması, uzun bir süre Türkiye gündeminde kalacak gibi görünüyor.

"Amaç sigorta şirketlerinin kasasını doldurmak"

Mesut Cemil Boyner, görüşe açılan formülle ilgili şöyle diyor; "Taslak, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırılık içeriyor. Ali Kemal'i değiştirip Kemal Ali yapmışlar. Anayasa kararlarını hiçe saymışlar. Amaç şirketlerin kasasını doldurmak. Formül böyle çıkarsa yargıya gider yine iptal ettiririz. Bu taslak formülle, kusursuz olduğu halde kaza sonucu aracının değeri düşen araç sahiplerine sigorta şirketlerinin ödeyeceği değer kaybı tazminatı tutarı düşürülmek isteniyor. Formülün hazırlanış amacı budur. Mevcut durumda, kaza öncesi aracının değeri örneğin 100 bin lira olup kaza sonrası 90 bin liraya düşen vatandaşa şirketler 10 bin lira tazminat ödeyip zararı gideriyor. Yeni düzenlemeyle ise 10 bin lira yerine 3 bin lira ödeyecekler. 7 bin lira sigorta şirketlerinin cebine kalacak. Vatandaş mağdur olacak..."

Bir TSB yetkilisi ise şöyle konuştu; "Endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değil. Tüm tarafların görüşleri ele alınarak düzenlemeye son şekli verilecek. Mevcut kazanımların geriye götürülmesini biz de istemeyiz. Tazminat ödemeleri marka ve modele göre değişkenlik göstereceği için şimdiden bir şey söylenemez."